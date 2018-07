Đường dây buôn gỗ lậu của ông trùm Phượng 'râu': Hai nghi can bị truy nã là ai?

(VTC News) - Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định truy nã 2 nghi can liên quan đến vụ vận chuyển, khai thác gỗ lậu của trùm buôn lậu gỗ Phượng 'râu'.

Liên quan đến vụ Trùm gỗ lậu Phượng 'râu', chiều 5/7, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra lệnh truy nã và khởi tố nghi can Phan Hữu Quyền (43 tuổi) và Lê Văn Chính (49 tuổi), cùng trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút.

Xe gỗ bị phát hiện được đưa về trụ sở kiểm lâm.

Theo thượng tá Bình, 2 nghi can trên có liên quan đến đường dây vận chuyển và khai thác gỗ lậu của trùm gỗ lậu Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu” tại Cư Jút, Đắk Nông). Hiện 2 nghi can đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm.

Như VTC News đưa tin, vào lúc 0h40 ngày 27/4, Cục Cảnh sát môi trường và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông và Hạt kiểm lâm huyện Cư Jut bắt quả tang 2 xe tải mang BKS: 61L-3057 và 61C-072.70 do ông Trần Lưu Lân (SN 1970, trú phường EaTam, thành phố Buôn Ma Thuột) và Hồ Trọng Dũng (SN 1965, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột) cầm lái.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 xe tải trên đang vận chuyển 40,2 m³ gỗ không có giấy tờ hợp pháp.

Sau khi bị bắt giữ, 2 tài xế khai nhận số lượng gỗ trên được vận chuyển từ bãi tập kết gỗ tại Tiểu khu 464, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk về xưởng của Công ty TNHH MTV Long Vũ cho ông Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu", SN 1968, trú thị trấn EaT’linh, huyện Cư Jut).

Qua lời khai trên, công an tiếp tục mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tàng trữ gỗ tại thị trấn Ea T’linh và xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut (Đắk Nông).

Tại đây, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 210 m³ gỗ tròn không có giấy tờ hợp pháp, 2 xe ô tô tải, 2 xe ô tô du lịch, 6 xe độ chế, 5 xe máy cày, 3 cưa xăng, một số dụng để khai thác, vận chuyển gỗ và tài liệu liên quan khác.

Đến ngày 3/5, sau khi đầy đủ chứng cứ, công an tỉnh Đắk Nông ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với 5 bị can liên quan đến việc vận chuyển và số lượng gỗ trên.

Video: Có dấu hiệu bảo kê trong vụ vận chuyển gỗ lậu của Phượng râu

5 nghi can bị bắt tạm giam là: Phan Hữu Phượng (SN 1968, trú thị trấn EaT’ling, huyện Cư Jut, Đắk Nông); Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982, trú xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng); Hồ Trọng Dũng (SN 1965, trú phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Trần Lưu Lân (SN 1970, trú phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) và Dương Quốc Bảo (SN 1990, trú thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, Đắk Nông).

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của công an tỉnh Đắk Nông đều được VKS nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Đọc thêm: Ai tiếp tay cho đường dây vận chuyển gỗ lậu của ông trùm Phượng 'râu'?

THANH HẢI