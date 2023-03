Dưới bóng cây hạnh phúc tập 37: Đạt và Hồng lộ rõ sự mờ ám, Son đòi ly hôn

(VTC News) -

Trong khi Tố (NSƯT Bùi Như Lai) và ông Công (NSND Quốc Trị) đang cố gắng tìm cách để Son (Kim Oanh) trở về nhà thì Đạt (Mạnh Hưng) lại thừa nhận anh không có tình cảm với vợ.

Đạt nói với Danh (Anh Vũ) rằng hôn nhân của anh và vợ chỉ là vì Son phù hợp với gia đình chứ không phải hợp với anh.

Trong Preview tập 37 của phim Dưới bóng cây hạnh phúc, Hồng (Việt Hoa) chủ động bày tỏ tình cảm với Đạt. Cô gửi quà tới tận nhà cho người đàn ông đã có vợ, còn nhắn gửi ngọt ngào.

Danh cảnh cáo anh trai khi thấy Hồng gửi quà tới tận nhà cho anh.

Sự việc này bị Danh bắt gặp, cậu em út liền lên tiếng cảnh báo anh trai: “Em mạnh dạn đoán luôn nhé, đây là cáo già đội lốt thỏ non. Anh cẩn thận mắc phải trap girl đấy. Khéo chọn thời điểm ghê, đúng lúc vợ chồng người ta khủng hoảng thì tặng quà”.

Ngay sau đó dường như mối quan hệ giữa Đạt và Hồng đã bị Son phát hiện. Cô khóc lóc tìm đến hỏi chồng về chuyện xảy ra giữa anh và cô đồng nghiệp xinh đẹp. Son cho hay nếu anh yêu người khác cô sẵn sàng ly hôn vì cô ghét bị phản bội.

Son nước mắt lưng tròng tới tìm chồng để chất vấn về "tiểu tam".

Đáp lại, Đạt than vãn trong cơn say: “Tôi còn ghét chính bản thân tôi nữa là. Tôi là thằng bất tài, vô dụng, dù cố gắng đến đâu cũng không bằng ai cả”. Thấy chồng say đến mức đi không vững, Son mủi lòng nhào tới đỡ Đạt. Thế nhưng Đạt lại thẳng tay đẩy vợ ngã, quá sức chịu đựng Son hét lên: “Ly hôn đi!”

Son đòi ly hôn với Đạt.

Không riêng Đạt, Tố cũng bị anh hàng xóm Tú (Thái Sơn) nhắc nhở về Nhài (Huyền Thạch). Với sự xéo xắt thường thấy Tú cho rằng Nhài “dị hợm, nam không ra nam nữ không ra nữ”. Anh yêu cầu Tố tránh xa cô nàng nếu không “có ngày rước họa”. Thế nhưng Tố lại khẳng định chắc chắn: “Người ta đàng hoàng tử tế không như mày suy diễn đâu”.

Liệu Son và Đạt có thực sự ly hôn, Nhài có thể đem đến "họa" gì cho Tố, tất cả sẽ có trong tập 37 của phim Dưới bóng cây hạnh phúc lên sóng vào tối ngày 17/3.

An Nguyên