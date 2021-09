Dưới 600 triệu đồng, chọn Toyota Vios G hay Honda City RS?

(VTC News) -

Mặc dù Honda City vẫn có những lời khen từ cái nhìn đầu tiên nhưng thực tế về doanh số, mẫu xe này chưa bao giờ so sánh được với Vios ở bất kì thời điểm nào.

Điều này tưởng chừng khó hiểu, nhưng nếu xem xét nghiêm túc thì mọi thông số đều cho thấy Toyota Vios có lợi thế hơn ở nhiều mặt. So sánh ngay ở yếu tố quan trọng nhất mà mọi khách hàng quan tâm đến đầu tiên là giá cả và sức mua trên thị trường cũng thấy rõ.

Honda City RS “đọ” Toyota Vios G

Giá và doanh số

Toyota Vios phiên bản G có mức giá niêm yết 581 triệu, nhưng giá thực tế Vios G hiện chỉ còn khoảng 550 triệu nhờ các gói hỗ trợ từ Toyota Việt Nam (TMV) bằng khuyến mại tiền mặt hoặc quà trị giá khoảng 26 triệu đồng.

Giá niêm yết của Honda City RS là 599 triệu. Hiện tùy từng đại lý có thêm gói khuyến mại khoảng 25 triệu.

Như vậy có thể thấy Vios G rẻ hơn City RS rất nhiều trong tầm giá này, yếu tố khá quan trọng trong thời buổi ai nấy đều phải thắt lưng buộc bụng do ảnh hưởng của dịch COVID-19; thêm nữa, Vios G còn có nhiều hơn City RS một cơ số trang bị và tiện nghi công nghệ.

Đó cũng là lí do mà doanh số 8 tháng đầu năm 2021, dòng Toyota Vios đứng đầu thị trường với 11.954 xe, cao gần gấp đôi con số 6.015 xe của Honda City. Thậm chí doanh số của Vios gần như không tính trong 2 tháng đầu năm vì chưa ra mắt phiên bản mới.

Thiết kế, cảm quan và trải nghiệm

Có thể nói rằng Honda City RS và Toyota Vios G đều sở hữu thiết kế đẹp mắt và hấp dẫn. Tuy nhiên, hai mẫu xe này hướng đến hai phong cách khác nhau, và sự khác nhau này rất quan trọng, có tính quyết định tới “chốt deal” của người dùng.

Xét về ngoại thất, nếu như Honda City RS mang phong cách thể thao​, dữ dội cá tính, thì Toyota Vios G mang phong cách thiết kế sang trọng, tinh tế và rất vừa mắt với đa số đối tượng khách hàng từ trẻ cho đến đối tượng khách hàng trung niên.

Ngoại thất Honda City RS mang phong cách thấp dài với phần đầu nhô vuông cứng rắn, có phần hơi thô. Trong khi đó Vios G vẫn có những nét thể thao mạnh mẽ như khoang tản nhiệt hình thang to lớn tràn kín đầu xe mang phong cách xe đua truyền thống.

Toyota Vios G

Honda City RS

So về không gian nội thất, hai xe có sự khác biệt rõ ràng về cảm giác. Nếu City là rộng và chắc chắn, mạnh mẽ bởi gam màu đen nhựa và nỉ phủ kín cabin, thì Vios là rộng, thoáng mát, tiện nghi bởi tông kem sáng mát mẻ và thanh lịch của nhựa và da.

Về kích thước, Honda City RS (D-R-C: 4.553x1.748x1.467mm) có lợi thế về tổng thể lẫn chiều dài cơ sở lớn hơn Vios G 5cm. Nhờ đó hình dáng và nội thất của City có vẻ to rộng hơn.

Nhưng thực tế do Vios có chiều cao xe lớn (D-R-C: 4.425x1.730x1.475 mm) thiết kế cabin gọn nên không gian bên trong rất rộng, không thua kém. Khoảng sáng đầu vai lớn hơn nên việc ra vào xe của Vios cũng thoải mái hơn.

Khoang hành lý của Vios G hữu dụng hơn hẳn do lưng ghế hạ gập được nên có thể mở rộng khoang chứa hàng thoải mái. Cũng nhờ khung gầm nhỏ mà trọng lượng tổng thể của Vios G nhẹ hơn City RS tới 30kg, điều này giúp Vios có thời gian tăng tốc không thua kém so với City từ 0-60km/h, bất chấp việc Honda City có độ vọt bốc hơn hẳn ở nước ga đầu.

Tiện nghi và công nghệ

Xe nhà Toyota có đầy đủ trang bị tiện nghi, giúp người dùng thoải mái như: Ghế da toàn bộ, nút bấm khởi động, điều hoà tự động, đèn pha LED tự động bật-tắt, màn hình giải trí 7 inch kết nối điện thoại thông minh, hệ thống âm thanh 6 loa, lên kính 1 chạm, ga tự động, cảm biến va chạm quanh xe. Trong khi đó City RS vẫn ghế da pha nỉ, đèn pha LED thường.

Tuy nhiên, Honda City sở hữu hệ thống giải trí có phần nhỉnh hơn với màn hình độ nét tốt kích thước lên tới 8 inches cùng trang bị 8 loa. Đáng chú ý Honda City có chìa khoá thông minh tích hợp tính năng đề nổ từ xa giúp chủ xe khởi động làm mát xe trước khi bước vào bên trong.

Hình nội thất bên trong của 2 mẫu xe đối thủ đến từ Nhật Bản

Vios được nhiều người mua đánh giá cao vì mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng cách âm êm ái và hệ thống điều hoà làm mát nhanh. Toyota Vios sử dụng hệ thống điều hoà với lốc lạnh, quạt gió từ Denso – nhà cung cấp cụm “lạnh” cho các hãng xe lớn như BMW, Lexus, Porsche… Vì vậy thực tế đo kiểm cũng như trải nghiệm cho thấy khả năng làm mát của Vios G so với City RS là hơn hẳn. Hiệu quả làm mát của Vios không bị tăng giảm chênh lệch nhiệt độ quá gắt, luôn làm mát ổn định, duy trì độ lạnh êm dịu.

Kiểu thiết kế cửa gió của Vios rất khéo léo, có hình vuông, chữ nhật rất lớn. Vị trí của 2 cửa gió chính được đặt sát nhau đúng giữa Tablo. Cùng với 2 cửa gió hông với khe thổi dài, luồng gió lạnh sẽ được chia đều và tập trung tối đa theo 3 trục không gian chính của cabin, ra tới cả khoang sau.

Kiểu thiết kế này khác cơ bản so với Honda City có các cửa gió chia rải rác hướng thẳng tới thân người và còn phải chia hơi cho cửa gió sau. Vì vậy luồng khí lạnh của Vios luôn cho vùng gió mát đều rộng khắp cabin hơn là cách thổi gió điểm, lạnh buốt từng vùng nhưng vẫn còn vùng khí nóng khác ở Honda City.

Anh Hải Triều (Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi hào hứng với mẫu xe của Toyota vì ghế của Vios G bọc da sáng, thanh lịch, hệ thống điều hòa làm mát nhanh, dễ chịu; còn vợ tôi đặc biệt thích nó vì hàng ghế thứ 2 gối đầu có thể nâng hạ và lưng ghế chỉnh gập được chứ không bị cố định như 1 số xe cùng phân khúc”.

Toyota Vios G mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng, làm mát sâu và nhanh

Honda City RS sở hữu các cửa gió chia rải rác, hướng thẳng vào thân người

Với không gian hàng ghế phía sau, Honda City có khoảng trống để chân rộng rãi hơn, tuy nhiên phần tựa đầu phía sau không điều chỉnh được, sàn xe có phần hộc kênh ở chính giữa nhưng lại được trang bị cửa gió điều hoà và cổng sạc cho người ngồi phía sau.

Toyota Vios không được trang bị điều hoà và cổng sạc cho hàng ghế phía sau, tuy nhiên xe có khoảng trống cũng rất rộng rãi cho hành khách, phần sàn được trải phẳng đem tới sự thoải mái cho cả 3 vị trí ngồi và tựa đầu tuỳ chỉnh độ cao.

Chất lái vận hành

Chất lái là điểm mà nhiều người cho rằng Honda City sẽ áp đảo Vios. Thực tế với thông số động cơ: Honda City RS và Toyota Vios G đều được trang bị động cơ xăng 1.5L. Trên City, khối động cơ này sản sinh công suất 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút, Momen xoắn cực đại 145 Nm ở 4.300 vòng/phút, hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, con số tương tự trên Vios là 106 mã lực và 140 Nm.

Nhưng điểm lưu ý là công suất và mô men cực đại của Vios đạt được ngay ở vòng tua máy thấp hơn City (6000 và 4.200v/p), cùng với trọng lượng nhẹ và hệ thống chống trượt TRC nên khi thử nghiệm thực tế, Vios G đã chạm mốc 60km/h nhanh hơn mặc dù nước ga đầu rất hiền lành, nhẹ nhàng.

Rõ ràng Vios G không hướng tới cảm giác đạp ga phấn khích và bốc lửa, vì thế hộp số CVT cũng như hệ thống van biến thiên của Toyota Vios luôn giữ cho người lái một cảm giác di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát và êm ái nhất có thể. Một điểm nhỏ nữa khiến cho Vios G di chuyển êm hơn là nhờ bộ lốp “béo” vành 16 inch hơn so với Honda City RS vành 17 inch.

Độ an toàn chắc chắn

Toyota Vios G ghi điểm khi có nhiều hơn City RS ở nhiều món “đồ chơi” công nghệ liên quan tới an toàn như phanh đĩa toàn bộ giúp việc phanh xe an toàn hơn và mạnh mẽ chính xác rõ rệt. Vios có 7 túi khí – nhiều nhất phân khúc, gồm cả túi đầu gối người lái, túi rèm và túi khí hông cho cả hai hàng ghế.

Hệ thống đèn chiếu sáng của Vios G cũng công nghệ LED, đặc biệt đèn pha của Vios G là “Auto” không cần bật tắt như City RS. Toyota Vios G còn được trang bị hệ thống kiểm soát chống trượt TRC giúp xe bám đường tốt hơn, ngoài hàng loạt tính năng tương tự ở Honda City như; Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (VSA), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS).

Honda City cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhỉnh hơn Toyota Vios, tuy nhiên Vios lại có chi phí bảo dưỡng tiết kiệm cùng hệ thống dịch vụ trải rộng hơn đối thủ.

Ưu việt về giữ giá

Và điểm so sánh cuối cùng, cũng là điều mà đa số khách Việt lo lắng nhất khi mua xe là chi phí sử dụng. Đây lại là yếu tố vượt trội tuyệt đối của thương hiệu Toyota nói chung, bao gồm cả Vios khi so với City.



Nếu tính theo bảng chi phí bảo dưỡng chung thì sau 100.000km, Vios chỉ tốn khoảng 23,8 triệu so với 32 triệu của Honda City.

Về mức tiêu thụ xăng dầu thì thực sự ở loại xe nhỏ 1.5L này thì chi phí chẳng hơn kém nhau đáng kể, cả Vios lẫn City đều là những dòng xe rất tiết kiệm xăng. Còn với nỗi lo “mất giá” hay gọi là khấu hao thì dù ở thời điểm nào, Vios G với giá mua vào rẻ hơn, đương nhiên sẽ lỗ ít hơn. Chưa kể xe Toyota vẫn luôn là “Vua giữ giá”!

Như vậy, dù Vios G chưa phải là phiên bản cao cấp nhất nhưng hoàn toàn có thể “so kè” với City RS bản cao nhất của Honda City. Nếu xét trên các phương diện trội hơn City RS, cho thấy Vios có giá trị ứng dụng thực tế hơn hẳn đối với trải nghiệm. Trong khi đó, ở mỗi kỳ nâng cấp Vios lại có các trang bị mới, hiện đại hơn. Bên cạnh đó, Toyota Vios còn được hãng đưa ra các chương trình khuyến mãi kéo dài nhằm đem tới nhiều ưu đãi thiết thực cho khách hàng.