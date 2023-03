Xuất hiện trong một buổi ra mắt phim, Đoàn Di Băng được gây xôn xao bởi nhan sắc khác lạ. Người đẹp bị "dìm" thê thảm với gương mặt và làn da tối màu, không được căng mịn trắng trẻo, khác xa với những tấm ảnh người đẹp tự đăng trước đó. Nói qua lý do ảnh tự đăng khác ảnh khi quay trực tiếp, nhiều người cho rằng do lối make up không phù hợp nên có phần dìm nhan sắc nữ ca sỹ.