'Đứng ngồi không yên' trước thông tin MIKGroup sắp ra mắt phân khu 'con cưng'

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án MIKGroup, sự kiện ra mắt phân khu The Mirae Park năng động và hiện đại nhất dự án Imperia Smart City sẽ được tổ chức trực tuyến trên kênh Fanpage và ứng dụng Zoom. Khách hàng có thể theo dõi sự kiện trên Fanpage dự án Imperia Smart City hoặc tham gia sự kiện thông qua ứng dụng Zoom.

Nhân dịp ra mắt phân khu The Mirae Park, MIKGroup sẽ tặng ngay 3% GTCH cho 30 khách hàng đầu tiên giao dịch thành công căn hộ.

Dự án The Mirae Park – điển hình cho dòng sản phẩm chung cư cận hồ đang được khách hàng quan tâm và săn đón dịp cuối năm.

Thông tin từ ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc dự án Cenland (đơn vị phân phối dự án Imperia Smart City) cho hay, từ đầu tháng 11 khách hàng đã truyền tai nhau “sục sôi” thông tin về 3 toà căn hộ cao 38 tầng, cận hồ, gần công viên của The Mirae Park. Đó là lý do, thời gian qua dù chưa mở bán chính thức nhưng hàng ngàn khách hàng đã quan tâm tìm hiểu. Đơn vị này còn ghi nhận số lượng lớn khách hàng đặt cọc giữ chỗ.

Cũng theo ông Kiên, sở dĩ The Mirae Park được khách hàng đặc biệt quan tâm bởi lẽ, phân khu này nằm ngay sát hồ điều hòa trung tâm của đại đô thị, nơi không chỉ mang lại nguồn sức sống mới, điều hoà, thanh lọc không khí, mà quan trọng hơn, nước giúp gia chủ tụ tài, sinh tài và kích thích tài trí. Vào mùa hè, nhiệt độ ở những căn nhà cận hồ, gần công viên như The Mirae Park có thể thấp hơn từ 1 – 2 độ C với các khu vực khác.

Không gian xanh ngập tràn tại The Mirae Park.

Ngoài cận hồ, The Mirae Park còn được thừa hưởng không gian ngoại khu hơn 10.000m2 cây xanh, không gian mặt nước rộng lớn của đại đô thị. Đặc biệt, không gian nội khu được phủ xanh từ công viên trung tâm, hệ thống vườn thiền, vườn dạo bộ, vườn đọc… cùng bể bơi rộng 1.000m2.

Nhờ thế, ở The Mirae Park, bất cứ căn hộ nào cũng sở hữu tầm view xanh và không gian mặt nước, giúp thư thái tinh thần, refresh sau ngày dài làm việc. Vị trí cận hồ, gần công viên cũng giúp cư dân sở hữu “chiếc điều hòa không khí” tự nhiên, mát mẻ vào mùa hạ, ấm áp vào mùa đông.

Thông tin từ đại diện MIKGroup cũng cho biết thêm, The Mirae Park là phân khu năng động và hiện đại nhất dự án Imperia Smart City với lợi thế thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích chung của đại đô thị Thông minh và còn sở hữu đặc quyền 40 tiện ích riêng biệt, đẳng cấp trong nhà và ngoài trời. Điển hình là 3 cụm trải nghiệm toàn diện: "Thân - Tâm - Trí" với khu vận động liên hoàn cùng 3 khu vui chơi trẻ em, cụm sân thể thao năng động mang đậm màu sắc nghệ thuật,…

Một góc của ban công căn hộ The Mirae Park nhìn thẳng ra hồ điều hòa rộng 4,8ha.

GS.TS Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường từng khẳng định, hệ thống cây xanh và mặt nước giúp giảm tới 20-25% chi phí sử dụng năng lượng hàng năm cho một gia đình sống ở căn hộ chung cư qua việc điều hòa không khí; chắn gió, giảm tiếng ồn; tăng chất lượng không khí;…

Bên cạnh đó, đối với các nhà đầu tư, bất động sản cận hồ, gần công viên còn được xem là “món hời” đầu tư khi những căn hộ này có khả năng gia tăng giá từ 20 – 30%/ năm. Theo nghiên cứu của Savills, mức giá chênh cho dòng BĐS cận hồ/công viên là 10 - 50% so với khu vực khác, điển hình 50% tại London, Paris; 20% tại Thượng Hải và Sydney... Đây là lý do khiến nhiều nhà đầu tư “đứng ngồi không yên” khi thông tin phân khu The Mirae Park sắp ra mắt thị trường.

Trên thực tế, ở các nước phát triển như Hàn Quốc, Singapore,… các khu đô thị xây dựng gần hồ còn được sắp xếp theo quy quật: Càng gần hồ là những căn có diện tích lớn nhất, mật độ xây dựng thấp nhất và đơn giá lớn nhất. Đặc biệt, những căn hộ có trị giá hàng triệu đô-la này có thanh khoản rất cao trên thị trường.

Theo đại diện MIKGroup, trong bối cảnh thị trường Hà Nội có nhiều dấu hiệu tích cực sau khi Thành phố dỡ bỏ lệnh giãn cách, The Mirae Park với ưu điểm cận hồ điều hòa, cộng thêm được quy hoạch trong thành phố All-in-one ra mắt vào những ngày tới đây sẽ là lực đẩy mạnh, giúp thị trường bất động sản trỗi dậy trong những tháng cuối năm.

Bể bơi rộng 1.000m2 nội khu The Mirae Park.

Quả vậy, thị trường bất động sản đã hồi phục hoàn toàn, khiến mặt bằng giá của thị trường tăng 3% so với cùng kỳ năm trước (theo kết quả nghiên cứu của batdongsan.com.vn). Tại Hà Nội, trong tháng 10, lượng tin rao bán nhà đất trong tháng đầu tiên dỡ phong tỏa ghi nhận tăng 108% so với tháng 9. Trong đó, tin rao bán căn hộ chung cư tăng 139%. Thị trường bất động sản đã hồi phục hoàn toàn, khiến mặt bằng giá của thị trường tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo của Bộ Xây dựng về thị trường quý III năm 2021 cũng nhấn mạnh, nhu cầu tìm nhà trước Tết của nhiều người dân đang tăng cao là yếu tố giúp thị trường BĐS nhanh chóng phục hồi khi quãng thời gian cuối năm thường là dịp người dân “mở hầu bao” mua nhà.

Đặc biệt, thị trường cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong xu hướng tìm nhà của khách hàng thành thị với xu hướng tìm đến những dự án nằm trong các khu đô thị đầy đủ tiện ích (hay được gọi là All-in-one) ở những vùng trung tâm mở rộng của Hà Nội. Đây chính là lực đẩy, khiến thị trường BĐS Thủ đô những tháng cuối năm và đầu năm 2022 sẽ còn phát triển mạnh mẽ.

