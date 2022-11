Đừng cập nhật Windows 11 lúc này

Theo thông báo chính thức của Microsoft hôm 11/11, công ty xác nhận bản cập nhật Windows 11 22H2 phát sinh lỗi khi người dùng chơi game. Một số ứng dụng và tựa game có thể ngẫu nhiên kích hoạt chế độ GPU performance debugging - một tính năng không dành cho người dùng cuối. Điều này làm giảm hiệu suất máy, gây ra hiện tượng đơ, giật.

Trước đó, khi cài đặt bản cập nhật mới, nhiều người nhận ra máy tính của họ gặp vấn đề trong lúc chơi game. Ban đầu, nguyên nhân bị nghi ngờ là card đồ họa của Nvidia. Tuy nhiên, sau khi cài lại trình điều khiển (driver), sự cố vẫn không thể giải quyết.

Bản cập nhật mới khiến máy chạy Windows 11 đơ, giật khi chơi game. (Ảnh: Microsoft)

Theo Microsoft, những khách hàng gặp vấn đề có thể khắc phục bằng cách cập nhật phiên bản mới nhất của các trò chơi và ứng dụng bị ảnh hưởng. "Nếu không chắc chắn về cách cập nhật các trò chơi và ứng dụng mình đã cài đặt, bạn cần tham khảo ý kiến ​​nhà phát triển. Tuy nhiên hầu hết chúng sẽ cập nhật tự động", công ty thông tin thêm.

Song song đó, Microsoft đã ngừng tự động cập nhật các máy bị ảnh hưởng lên Windows 11 22H2 trong thời gian chờ đợi khắc phục lỗi. Người dùng cũng có thể tạm thời chọn quay lại phiên bản cũ nếu đã lỡ cài đặt.

Theo Bleeping Computer, kể từ khi phát hành Windows 11 22H2 hôm 4/10, Microsoft 4 lần tung ra bản cập nhật nhằm trì hoãn tính năng tự động nâng cấp lên phiên bản mới do lỗi liên quan đến Xbox Game, màn hình xanh, in ấn và Windows Hello.

Ngoài ra, họ cũng xác nhận Windows 11 22H2 có thể tác động đáng kể đến hiệu suất sao chép file dung lượng lớn qua SMB, hủy cấp phép trên một số hệ thống và ảnh hưởng đến thiết bị đầu cuối được cấu hình qua Windows 11.

Đây không phải là lần đầu tiên các game thủ gặp sự cố với phiên bản hệ điều hành mới của Microsoft. Trước đó, nhiều chủ nhân máy tính chạy chip AMD nhận thấy hiệu năng thiết bị giảm sút nghiêm trọng khi cài đặt Windows 11. May mắn là vấn đề được khắc phục nhanh chóng bằng driver với từ AMD và bản vá phần mềm của Microsoft.