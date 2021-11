Dubai khai trương bể bơi vô cực 360 độ đầu tiên và cao nhất thế giới

Nó nằm trên Palm Tower, khách sạn và tòa nhà dân cư, mang đến tầm nhìn hiếm thấy ra đến đường chân trời của Dubai.

"Aura thực sự không giống bất kỳ điểm đến nào khác ở UAE và thế giới", Antonio Gonzalez, Giám đốc điều hành của Sunset Hospitality, công ty phát triển bể bơi vô cực, cho biết, theo CNN.

"Với tầm nhìn 360 độ đến một số điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất thế giới, từ đảo Palm Jumeirah nhân tạo cho đến Burj Al Arab, Burj Khalifa và Ain Dubai - tất cả trong một, đây là một điểm đến hấp dẫn mới và tiếp tục phô bày những gì tuyệt vời nhất của Dubai”, ông cho biết.

Nằm ở độ cao 200 m, Aura Skypool sở hữu sàn hồ bơi rộng 750 m2 trên tầng 50 của tòa tháp, theo CNN.

Tầm nhìn tuyệt đẹp của Aura Skypool. (Ảnh: Aura Skypool Lounge)

Được mô tả là "một hòn đảo trên bầu trời", không gian này còn có sảnh khách với giường tắm nắng VIP, cũng như quầy bar phục vụ các món ăn nhẹ và cocktail.

Những người muốn ngâm mình trong hồ bơi lát gạch xanh có thể chọn đặt vé buổi sáng hoặc hoàng hôn, trong khi vé ban ngày có sẵn cho những du khách có nhiều thời gian hơn.

Phí vào cửa bắt đầu dao động từ 46 USD cho lượt tham quan buổi sáng và tăng lên 163 USD cho trải nghiệm VIP "trên đảo" cả ngày.

Việc Aura Skypool khai trương diễn ra vài tháng sau khi The View at The Palm, đài quan sát cao 240 m, được mở trên tầng 52 của tòa tháp. Đồng thời, tòa nhà này cũng có nhà hàng SushiSamba đầu tiên ở Trung Đông.