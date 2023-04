Đua nhau lắp mô tơ điện cho xích lô chở khách du lịch gây mất an toàn ở TP Huế

(VTC News) -

Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, qua thống kê, hiện nay thành phố có 162 xe xích lô điện đưa vào tham gia giao thông. Loại xe này có thể chạy lên đến 50 km/h nhưng hiện chưa được một cơ quan chức năng nào kiểm định về kỹ thuật hoặc cấp phép về tính năng an toàn.

Được biết, xe xích lô từ lâu không còn xa lạ với mỗi người dân xứ Huế và du khách khi đến với địa phương này. Đây là một loại xe thô sơ rất phổ biến dùng để chở khách tham quan du lịch cũng như vận chuyển các hàng hóa. Trong những năm gần đây, một số chủ xe đã gắn thêm động cơ điện nhằm giải phóng sức đạp và từ đây xuất hiện tên gọi xích lô điện.

Xích lô gắn động cơ điện hiện chưa được kiểm định kỹ thuật hoặc cấp phép về tính năng an toàn và luôn tiềm nguy cơ lật và tai nạn, đặc biệt khi chở khách.

Theo nhiều chủ xe xích lô điện, ưu điểm của xe này là giải phóng được sức đạp và chạy được với vận tốc nhanh hơn nhiều so với xích lô đạp. Tuy nhiên, khi chạy với tốc độ cao nếu phanh gấp sẽ rất nguy hiểm, có thể lật xe.

Anh Nguyễn Minh Dũng (tài xế xích lô) cho biết, xích lô gắn động cơ điện rất có lợi khi sẽ giúp giảm bớt sức đạp cho nhiều người, đặc biệt là với những người lớn tuổi. Tuy nhiên, với đặc điểm động cơ điện nên khi điều khiển xích lô sẽ chạy với tốc độ nhanh hơn, điều này gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn cho du khách cũng như người điều khiển, Đội CSGT-TT Công an TP Huế cùng công an các phường xã yêu cầu chủ phương tiện tháo gỡ bình điện để đưa về hiện trạng xe xích lô truyền thống.

Lực lượng công an TP Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gắn mô tơ tiện vào xích lô.

Đại úy Lê Tự Hiếu - Phó đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Huế cho rằng, để quản lý, giám sát hoạt động của xích lô điện, trong thời gian qua đơn vị thực hiện khảo sát, lập danh sách đối với cả người và phương tiện.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức các buổi tuyên truyền truyền pháp luật giao thông đường bộ, các quy tắc tham gia giao thông với các tài xế xích lô. Bên cạnh đó, vận động các chủ phương tiện tháo các động cơ điện không đảm bảo an toàn. Đối với các trường hợp cố tình vị phạm, sẽ có biện pháp để xử lý nghiêm.

Công an TP Huế cho biết, trong thời gian qua, đơn vị phối hợp với Liên đoàn lao động thành phố, nghiệp đoàn xích lô tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, nghiêm cấm việc lắp đặt động cơ điện vào xe xích lô đạp cho hơn 180 lái xe xích lô. Từ đầu tháng 2 đến nay, các lực lượng chức năng buộc 134 chủ phương tiện xích lô điện tự tháo gỡ bình điện và cam đoan, cam kết không gắn động cơ điện.

NGUYỄN VƯƠNG