Du khách ùn ùn kéo lên ngắm băng tuyết, đường lên đỉnh Mẫu Sơn tắc dài

(VTC News) -

Video: Băng tuyết phủ trắng cành cây ngọn cỏ ở vùng núi Bắc Bộ

Sáng 9/1, các tỉnh miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu hơn so với hôm qua. Lúc 6h hôm nay, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -3,4 độ C, thấp hơn 2 độ C so với sáng 8/1.

Băng tuyết tiếp tục phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn sáng 9/1.

Theo ghi nhận của PV VTC News, trưa nay đỉnh núi Mẫu Sơn vẫn mù sương và có mưa nhẹ, băng tuyết tiếp tục đọng lại trên nhánh cây, thảm cỏ và những ngôi biệt thự cổ, nhà hàng, khách sạn tạo nên cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú.

Mặc cho thời tiết giá rét, buốt lạnh, du khách khắp nơi cùng phương tiện giao thông từ xe máy đến ô tô vẫn kéo nhau lên đỉnh núi Mẫu Sơn để trực tiếp chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm gặp ở xứ Lạng.

Băng tuyết phủ kín cỏ cây, nhà cửa, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú.

Ông Nguyễn Hoàng Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm xúc du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, bắt đầu từ chiều 8/1, hàng nghìn lượt người, phương tiện ngược xuôi lên ngắm băng tuyết, khiến giao thông nhiều đoạn bị ùn tắc.

“Có những thời điểm, ở nhiều cung đường nhỏ dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn có hiện tượng tắc đường cục bộ, kéo dài. Lực lượng chức năng địa phương kết hợp với công an huyện Lộc Bình tổ chức phân luồng giao thông.

CSGT chỉ dẫn xe đi lên khu du lịch theo đường ngã ba Bản Tẳng, tỉnh lộ 421 nối quốc lộ 4B; còn xe xuống núi, từ km số 22 rẽ về đường Công Sơn, ra xã Hải Yến, tới thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc)”, ông Toàn cho biết.

Một số hình ảnh người dân đổ xô lên đỉnh Mẫu Sơn ngắm băng tuyết:

Mặc thời tiết giá lạnh, hàng trăm phương tiện giao thông vẫn ùn ùn kéo về Mẫu Sơn để ngắm băng tuyết.

Nhiều cung đường dẫn từ chân núi lên đỉnh Mẫu Sơn rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng tổ chức, hướng dẫn phân luồng giao thông.

Bắng tuyết khiến khung cảnh cây cối trở nên huyền ảo, kỳ thú hơn.

Du khách các nơi kéo về Mẫu Sơn để du lịch và ngắm cảnh băng tuyết trắng xóa.