Dự báo tình hình mưa lớn ở Trung Bộ và không khí lạnh ở Bắc Bộ trong tháng 2

Trong tháng 1/2024, ba đợt không khí lạnh đã tràn về nước ta trong các ngày 3/1, 10/1 và 22/1. Trong đó, không khí lạnh ngày 22/1 gây ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Cụ thể, Bắc Bộ từ 22-29/1 rét hại diện rộng, Thanh Hóa và Nghệ An rét hại từ 23-28/1 với nhiệt độ trung bình ngày tại hầu hết các khu vực phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C như Mẫu Sơn ngày 24/1 nhiệt độ xuống -3 độ C. Băng giá bao trùm nhiều khu vực vùng núi cao thuộc Bắc Bộ.

Tháng 2/2024, dự báo miền Trung cục bộ mưa to, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Nhiệt độ 10 ngày cuối tháng 1/2024 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm 2,5-3,5 độ C, có nơi thấp hơn. Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến thấp hơn 1,5-2,5 độ C, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế thấp hơn 0,5-1 độ C.

Trung tâm khí tượng cho biết, trong tháng 2/2024, không khí lạnh tiếp tục tác động thời tiết nước ta, tuy nhiên có thể hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trên toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Ngoài ra, Trung và Nam Trung Bộ khả năng xuất hiện các đợt mưa, mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to trong tháng 2/2024.

Cũng trong tháng này, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo phổ biến thiếu hụt 5-15mm so với trung bình nhiều năm, trong đó, các tỉnh trung du, miền núi Bắc Bộ lượng mưa cao hơn từ 10-20mm. Trung và Nam Trung Bộ thiếu hụt 15-30mm. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, khô hạn còn kéo dài.

Sương mù, dông, lốc, sét, mưa đá tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Video: Dự báo thời tiết ngày 2/2