Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 4/10: Trời nhiều mây, mưa rào và dông rải rác

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM hôm nay 4/10, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi về cuối buổi chiều.

Cụ thể, sáng và chiều 4/10, thời tiết TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác vào cuối buổi chiều, sau đó mưa có xu hướng giảm dần.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 31 - 32 độ C, độ ẩm tương đối phổ biến 77 - 83%, mật độ mây 86 - 89%. Hướng gió Nam Tây Nam có vận tốc 13 - 15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 30 - 32 km/h.

Tối 4/10, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi theo từng đợt, trời không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 27 độ C, độ ẩm trung bình phổ biến 94 - 98%, mật độ mây 51 - 67%. Hướng gió Nam Tây Nam vận tốc 9 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 17 km/h.

Thời tiết Nam Bộ: Nhiều mây, buổi trưa có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, trời có lúc có mưa rào vài nơi, từ chiều đến tối mưa tăng lên nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Do vùng hội tụ gió di chuyển sang phía tây nên số điểm mưa to đến rất to sẽ giảm so với ngày hôm qua, vùng mưa to chủ yếu tập trung ở miền Tây. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông - miền Tây (48 và 72 giờ tới): Rãnh áp thấp nâng nhẹ trục lên phía bắc qua Nam Trung Bộ và nam Tây Nguyên, vùng hội tụ gió tiếp tục di chuyển sang phía vịnh Thái Lan rồi suy yếu và tan dần đi. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình.

Thời tiết Nam Bộ (48 và 72 giờ tới): Nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều đến tối mưa vẫn xảy ra nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, vùng mưa nhiều tập trung ở các tỉnh miền Tây.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, đô thị. Sang ngày 5/10, xu hướng mưa sẽ giảm, nhiệt độ tăng trở lại, trong ngày có nắng nhiều hơn.