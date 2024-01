Dự báo thời tiết TP.HCM đêm 29/1 và ngày 30/1: Mây thay đổi, đêm không mưa

(VTC News) -

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ đêm nay của TP.HCM (từ 19h – 22h) dao động trong khoảng 27 độ C – 29 độ C, độ ẩm 36% - 68%.

Ngày mai 30/1, TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 24 độ C – 35 độ C, hướng gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3, độ ẩm từ 37% - 79%.

Thời tiết TP.HCM đêm nay và ngày mai 30/1: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Vùng phía Bắc và Đông Bắc TP.HCM gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP Thủ Đức, mây thay đổi, nắng nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 độ C – 35 độ C.

Vùng Đông Nam TP.HCM gồm huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè (phía Nam) mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động khoảng 24 độ C – 34 độ C.

Thời tiết trung tâm TP.HCM: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 24 độ C – 35 độ C.

Thời tiết Nam Bộ ngày 30/1

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, miền Đông cục bộ có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông khoảng 21 độ C - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; miền Tây từ 23 độ C - 25 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Miền Đông từ 33 độ C - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền tây 31 độ C - 34 độ C.

Thời tiết khu vực Nam Bộ 48 giờ và 168 giờ tới

Mây thay đổi, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh; sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Ngày nắng, miền Đông cục bộ có nắng nóng.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau dự báo có gió đông bắc cấp 6 – cấp 7, giật cấp 8 – cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực biển từ Cà Mau - Kiên Giang gồm quần đảo Phú Quốc, Nam Du và Thổ Chu có gió cấp 4 – cấp 5, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10km.