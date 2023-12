Dự báo thời tiết tháng 1/2024 và tình hình rét đậm rét hại, băng giá ở Bắc Bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong tháng 1/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng 1/2024, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ, các khu vực khác thấp hơn từ 5-15mm, Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa thấp hơn từ 20-40mm.

Cũng trong tháng đầu tiên của năm 2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, số ngày rét đậm, rét hại tại miền Bắc ít hơn. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài nhiều ngày.

Tháng 1/2024, rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra ở miền Bắc nhưng không kéo dài nhiều ngày. (Ảnh minh hoạ: Trung Thành)

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Ngoài ra, sương muối và băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1/2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa, người dân cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 29/12 và ngày 30/12/2023

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác, Ninh Thuận - Bình Thuận đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.