Dự báo thời tiết mùng 4 Tết: Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam đề phòng triều cường

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong đêm mùng 3 và ngày mùng 4 Tết

Ngày mùng 4 Tết, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục tăng, thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Trung Trung Bộ mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Mùng 4 Tết, miền Bắc trưa chiều trời nắng, miền Nam đề phòng triều cường. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo triều cường ở khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ. Theo đó, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu lúc 2h30 mùng 3 Tết ghi nhận 4,31 m. Ghi nhận số liệu sóng quan trắc cho thấy, vùng biển ven bờ khu vực Đông Nam Bộ độ cao sóng phổ biến 2-3 m và sẽ duy trì trong 24 giờ tới.

Cũng trong 24 giờ tới, mực nước ven biển phía Đông Nam Bộ ở mức cao, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25 m.

Ảnh hưởng của triều cường kết hợp với gió mạnh, sóng lớn, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển Đông Nam Bộ khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở Đông Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm mùng 3 và ngày mùng 4 Tết

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.