Dự án mật độ thấp 'lên ngôi' mùa dịch

(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 đã và đang khiến mỗi người chúng ta thay đổi. Từ việc không thể bắt tay và giãn cách trong các buổi gặp gỡ, đeo khẩu trang nơi công cộng, đến lựa chọn một không gian sống đủ an toàn và riêng tư giữa lòng đô thị trở thành ưu tiên của những người thành đạt.

Theo một báo cáo mới đây của Nielsen Việt Nam, COVID-19 đã tạo nên những thay đổi đáng kể thói quen của người Việt. Cụ thể, 47% thay đổi thói quen ăn uống, hướng đến các thực phẩm tốt cho sức khỏe, tăng hệ miễn dịch; 60% thay đổi các hoạt động giải trí, vui chơi, hạn chế đến những nơi đông người...

Từ các thông số này cho thấy ý thức về việc bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho bản thân và gia đình đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người dân. Các chuyên gia cho rằng, sản phẩm bất động sản có tính riêng tư cao và tạo ra đủ khoảng giãn cách an toàn sẽ lên ngôi, nhất là tại các đô thị lớn có mật độ dân số cao như TP.HCM, Hà Nội.

Các dự án BĐS cao cấp với mật độ xây dựng thấp, không gian xanh trong lành là lựa chọn của giới nhà giàu.

Cùng chung quan điểm này, khảo sát mới nhất về thị trường nhà ở của Savills cho biết, dưới tác động của COVID-19, thị trường ghi nhận nhu cầu cao của các khách hàng muốn mua bất động sản có diện tích lớn hơn bất động sản họ đang ở. Không gian sân vườn, ban công rộng rãi, sự xuất hiện của thang máy riêng, hệ thống lọc không khí, lọc nước là những điểm rất được khách hàng quan tâm.

Với kinh nghiệm phát triển các khu căn hộ cao cấp và hạng sang ở những đô thị lớn nhất Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, Phó Giám đốc MIKHome cho rằng, “gu” chọn nhà của người thành đạt đang thay đổi rất nhanh và khái niệm “chung cư” cũng phải thay đổi theo.

“Trước đây, tâm lý mọi người ở chung cư là dùng chung nhiều thứ, nhưng với khách hàng thượng lưu, mỗi căn hộ chung cư phải là những ‘biệt thự ở tầng không”, mang tính cá thể hóa rất cao”, bà Huệ nói.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhu cầu bảo vệ bản thân và gia đình khiến những người có khả năng tài chính cao không ngại chi tiền để sở hữu những căn “biệt thự trên không” an toàn, tiện nghi, trong lành nhưng vẫn đảm bảo kết nối gần gũi với phố thị sầm uất.

Một góc nội khu xanh mát tại The Matrix One.

Nghĩa - một kiến trúc sư vừa sở hữu căn hộ 112 m2 tại The Matrix One chia sẻ: Đầu tháng 5 vừa rồi, khi Hà Nội xuất hiện hàng loạt ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, sếp công ty hẹn đến nhà anh tại một khu chung cư lớn ở Bắc Linh Đàm để duyệt lại một đồ án kiến trúc. Nhưng cuối cùng Nghĩa phải mang tài liệu xuống sảnh thuyết trình vì sếp ngại nguy cơ lây nhiễm khi “chờ đợi cả chục phút mà cứ mỗi lần thang máy mở ra là cả chục người tràn vào”.

“Chính vì quý thời gian của mình mà tôi quyết đổi nhà sang The Matrix One”, Nghĩa nói. Với trải nghiệm của dân trong nghề như anh thì The Matrix One nằm trong top những dự án có mật độ căn hộ trên mỗi diện tích mặt sàn thuộc loại thấp nhất và số lượng thang máy nhiều nhất tại Hà Nội hiện nay.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của thành phố từ tầng 43.

Theo các chuyên gia, thông thường, mật độ xây dựng chuẩn của một dự án hạng A là 45% và từ 5-6 thang máy/tòa. Nhưng ở các tòa tháp căn hộ tại The Matrix One, mật độ xây dựng còn thấp hơn, chỉ là 40% với 10 căn hộ/1 sàn rộng lớn, đảm bảo gian thoáng đãng và riêng tư cho từng căn hộ. Đồng thời, tại mỗi tòa căn hộ, chủ đầu tư “chơi sang” khi thiết kế tới 7 thang máy với tốc độ cực cao 3,5 m/giây, đảm bảo cư dân hầu như không phải chờ đợi hoặc “chen chúc” trong một không gian hẹp.

Bên cạnh đó, Cenland - nhà phân phối dự án này cho biết, có một số lượng không nhỏ khách hàng mua liền 2 -3 căn hộ đập thông để có thể hưởng trọn tầm nhìn panorama ra 360 độ tầng không. Điều này vô hình chung khiến mật độ sử dụng thang máy trở nên cực kỳ “lý tưởng” khi nhiều tầng chỉ có trung bình 1 hộ/1 thang máy.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát

“Riêng tư, giãn cách nhưng vẫn đảm bảo mọi tiện ích thiết yếu dành cho cư dân không vượt quá 10 phút đi bộ”, đó là mục tiêu của The Matrix One trong thiết kế tổng thể dự án. Hệ thống các tiện ích đa tầng như khách sạn 5 sao, trường học quốc tế, shophouse sang chảnh, đặc biệt là công viên 14ha kết nối với tòa căn hộ bằng một đường hầm đã tạo sự thuận tiện nhất cho chủ nhân tinh hoa của tổ hợp hạng A này.