Đóng vai ác, nhiều sao Hàn bị khán giả căm ghét từ trong phim đến ngoài đời

Năm 2022 đánh dấu bước tiến mới của Yoo In Soo với vai phản diện trong bom tấn zombie All Of Us Are Dead. Ngôi sao sinh năm 1998 vào vai Yoon Gwi Nam - nhân vật đáng sợ nhất trong phim. Vốn là kẻ chuyên đi bắt nạt, sau khi bị zombie cắn, hắn càng trở nên tàn bạo hơn, sẵn sàng giết bất cứ ai dám cản đường mình. Kẻ phản diện này còn khiến người xem cảm thấy tức giận khi không thể bị đánh bại. Vì màn nhập vai chân thực, In Soo khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" từ nhân vật trong phim lây sang nam diễn viên ngoài đời.