Dòng tiền bất động sản đang dịch chuyển từ Đông sang Tây vì sao?

Sau Bình Dương, Đồng Nai… Long An là thị trường tiếp theo mà các nhà đầu tư “nhắm” đến.

Ghi nhận thị trường bất động sản trong tháng đầu năm 2021, dòng tiền đang có dấu hiệu dịch chuyển từ Đông sang Tây, nguyên nhân chính được giới đầu tư cho rằng, giá sản phẩm tại bất động sản khu Đông gần như kịch trần, dư địa tăng giá trị cho nhà đầu tư rút ngắn khá nhiều.

Năm 2020, thị trường Bình Dương sở hữu mức tăng kỷ lục nhờ vào sự phát triển từ hạ tầng, đơn cử như ngay trung tâm hành chính Dĩ An, khoảng 3 năm trước giá trung bình từ 20-25 triệu đồng nhưng đến nay tăng đến 70 triệu đồng/m2. Trong khi các thị trường vùng ven khác giá vẫn còn khá mềm dao động từ 25-40 triệu đồng/m2 như Long An.

Bất động sản Tây Nam Bộ sẽ trở thành tâm điểm mới trong năm 2021

Có thể nói, không riêng gì Long An, thị trường Tây Nam Bộ nói chung sẽ trở thành tâm điểm mới trong năm 2021, khi vào những tháng cuối năm 2020 thị trường này đón nhận nhiều tin tích cực trong việc đầu tư hạ tầng mới như: Tăng thêm 2 tỷ đồng cho ĐBSCL đầu tư hạ tầng giao thông (giai đoạn 2021-2015 tăng ít nhất 300km đường cao tốc), khởi công xây dựng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM về miền tây; đẩy nhanh dự án đường sắt TP.HCM – Cần Thơ… Đáng chú ý, mới đây cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã chính thức thông tuyến càng khẳng định giá trị cho bất động sản khu vực Tây Nam Bộ đi lên trong thời gian tới.

Khi hạ tầng được xây dựng, nâng cấp, tỉnh đầu tiên hưởng lợi phải kể đến Long An, khi tỉnh này là cầu nối giữa các vùng ĐBSCL và TP.HCM. Trong đó, TP.Tân An thành phố trực thuộc tỉnh Long An, cách TP.HCM khoảng 40 km là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An và đang trên đà phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại I. Nơi đây liền kề TP.HCM nhưng lại sở hữu quỹ đất sạch lớn, không gian thoáng đáng và một nhịp độ phát triển kinh tế năng động.

Đặc biệt, TP.Tân An cũng được thừa hưởng nhiều lợi thế khi tỉnh Long An đang có nhiều phương án, chính sách để thúc đẩy sự hoàn thiện của hạ tầng, giao thông và chính sách thu hút đầu tư. Trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông được đề cao với các công trình trọng điểm như Cầu bắc qua sông Vàm cỏ Tây (thuộc đường vành đai TP.Tân An), 03 cây cầu trên ĐT.827E (cầu bắc qua sông cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông); Phối hợp, thúc đẩy việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62, Quốc lộ N2,... Như vậy, có thể thấy rằng cơ hội cho thị trường bất động sản Long An nói chung, Tân An nói riêng năm 2021 từ quy hoạch phát triển thị trường tới quy hoạch giai thông kết nối là rất tốt.

La Villa Green City sở hữu vị trí đắt giá hiếm có tại TP.Tân An

Khảo sát thực tế cho thấy thời gian gần đây, các hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP.Tân An hiện diễn rất sôi động. Nhiều chuyên viên môi giới BĐS có kinh nghiệm cho rằng: thị trường gần Tết, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính để sở hữu BĐS và chờ đón điểm rơi của thị trường vào những tháng đầu năm 2021.

Hiện đất nền, nhà phố đều tăng đều theo thời gian. Vị trí BĐS càng gần trung tâm và đường càng lớn thì giá càng cao. Đơn cử như các căn nhà phố, biệt thự tại dự án La Villa Green City. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị BĐS tại đây đã tăng so với thời điểm trước khi mở bán tùy sản phẩm.

La Villa Green City là khu đô thị tọa lạc ngay trung tâm TP. Tân An, đối diện Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Long An. Với các căn nhà phố, biệt thự được thiết kế tối ưu hóa diện tích, phong cách hiện đại, đan xen nhiều khoảng xanh, La Villa Green City hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội đầu tư – an cư giá trị tại phía Tây TP.HCM.

La Villa Green City cũng được ví như biểu tượng mới của TP. Tân An, không chỉ mang đến hệ thống tiện ích hoàn thiện, nổi trội như: Sân tennis, sân bóng đá mini phục vụ cho hàng ngàn cư dân tại TP. Tân An, mà còn được xây dựng đồng bộ, cư dân đã về sinh sống đông đúc.

Hiện giá trị BĐS của Khu đô thị La Villa Green City vẫn không ngừng tăng khi tiến độ TP. Tân An lên đô thị loại I đang gần kề.