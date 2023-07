Đồng Phục Bốn Mùa: Bí quyết giúp doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu

(VTC News) -

Hand By Hand - “Cánh tay đắc lực” giúp quảng bá thương hiệu dễ dàng

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu do ngân sách cho các chiến lược marketing còn hạn chế.

Xưởng may Đồng Phục Bốn Mùa chuyên nghiệp với 13 năm kinh nghiệm.

Hiểu được điều này, Đồng Phục Bốn Mùa ra mắt dự án Hand By Hand cho doanh nghiệp F&B và dịch vụ với COMBO GIÁ HUỶ DIỆT, áo thun + tạp dề giá chỉ từ 129.000 đồng, tặng thêm 1 hình in/logo trên áo hoặc tạp dề.

Dự án Hand By Hand - Đặt may đồng phục F&B, dịch vụ với giá ưu đãi.

“Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tăng khả năng nhận diện thương hiệu của mình với mức kinh phí tiết kiệm nhất. Và đồng phục sẽ là sợi dây kết nối các thương hiệu đến gần với hơn với khách hàng”, chị Lê Thoa - CEO Đồng Phục Bốn Mùa chia sẻ thêm.

Đồng Phục Bốn Mùa với hơn 13 năm kinh nghiệm, sở hữu xưởng may nội thành quy mô lớn, tốc độ may in nhanh 24h, đáp ứng được mọi đơn hàng gấp từ nhỏ đến lớn; tham gia dự án, các doanh nghiệp sẽ có được những mẫu đồng phục chất lượng với chi phí cực thấp, góp phần giảm thiểu tối đa chi phí marketing.

“Hand By Hand” - Nâng tầm thương hiệu chuyên nghiệp, nhanh chóng.

Đồng phục - Công cụ quảng bá thương hiệu mạnh mẽ trong mọi thời kỳ

Hiện nay, đồng phục được tôn vinh nhiều hơn bởi các doanh nghiệp nhận thấy vai trò và giá trị to lớn của nó đối với việc quảng bá thương hiệu. Chính vì thế, Đồng Phục Bốn Mùa không ngừng đổi mới và sáng tạo để sản xuất nên những sản phẩm đồng phục bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại. Các bộ sưu tập đồng phục không chỉ dừng lại ở sự chuyên nghiệp mà ngày càng trở nên phong cách và thời trang hơn, tạo nên sức hút cho các thương hiệu.

Nhận diện thương hiệu dễ dàng nhờ đồng phục đẹp.

Đặc biệt, trong những giai đoạn kinh tế gặp nhiều khó khăn thì việc đặt may đồng phục là giải pháp marketing đúng đắn với chi phí cực thấp. Bởi vì, qua màu cờ sắc áo và hình in/logo trên đồng phục, hình ảnh thương hiệu sẽ dễ dàng lan tỏa và tiếp cận được nhiều người hơn. Các doanh nghiệp cũng sẽ thu hút được nhiều khách hàng, tăng doanh thu mà không phải tốn quá nhiều kinh phí cho các chiến dịch PR thương hiệu.

Các sản phẩm đồng phục công ty hiện nay mang đầy tính thẩm mỹ ở màu sắc, thiết kế, form dáng,... giúp các thương hiệu trở nên cuốn hút hơn trong mắt khách hàng. Đặc biệt, đồng phục còn là sợi dây gắn kết tinh thần đồng đội, đoàn kết tập thể; tạo nên nguồn năng lượng tích cực, khơi dậy sức mạnh nội tại để dẫn lối thành công cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng Phục Bốn Mùa - Lựa chọn đúng đắn khi đặt may đồng phục

Với chiến lược và tầm nhìn đúng đắn, Đồng Phục Bốn Mùa chinh phục hàng triệu khách hàng bằng những sản phẩm đồng phục thời trang, đa dạng lĩnh vực. Minh chứng qua hàng loạt bộ sưu tập độc đáo có thể kể đến như: Active Summer, Boldline, Artech, The Modern Collection,...

Bộ sưu tập polo doanh nghiệp mới - Renew Collection.

Gần đây nhất là bộ sưu tập polo đồng phục doanh nghiệp Renew Collection - tiếp nối thành công của các bộ sưu tập trước ở phong cách thời trang, chuyên nghiệp. Ấn tượng nhất là phần bo cổ. Theo dòng chảy thời gian, các mẫu đồng phục này luôn phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp nhờ đáp ứng thị hiếu người dùng.

Đồng Phục Bốn Mùa không ngừng sáng tạo qua các bộ sưu tập.

Đồng Phục Bốn Mùa luôn ưu ái cho những “đứa con tinh thần” của mình những chất liệu vải bền đẹp, chất lượng nhất. Với vị thế là đơn vị có xưởng may nội thành - Đáp ứng số lượng lớn trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, cam kết về mặt chất lượng - Bảo hành 24 tháng cho mọi sản phẩm, Đồng Phục Bốn Mùa luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp như: Phở Thìn, Phở Lý Quốc Sư, Mixue, Thế Giới Sữa, TH True Milk, MB bank, BIDV, VIB,...

Cùng khát vọng chinh phục những nấc thang chuyên nghiệp, sáng tạo và thiện chí đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình nâng tầm thương hiệu, Đồng Phục Bốn Mùa sẽ giúp các doanh nghiệp có những thay đổi tích cực trong chiến lược kinh doanh, vượt qua mọi chông gai và thử thách một cách dễ dàng hơn.

Đồng Phục Bốn Mùa là xưởng may đồng phục khép kín, đa dạng mẫu mã (đồng phục doanh nghiệp, teambuilding, đồng phục F&B, đồng phục sơ mi công sở, đồng phục họp lớp,...) Nhờ đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, đội ngũ công nhân lành nghề, Đồng Phục Bốn Mùa cam kết là xưởng may nhanh 24h - Bảo hành 24 tháng, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất.

Bảo Anh