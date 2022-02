Dòng người chen chân lễ Phật, cầu an ở những ngôi chùa cổ, lớn nhất miền Trung

Tại Đà Nẵng, trong ngày 1/2 (Mồng 1 Tết Nhâm Dần 2022), hàng nghìn người dân, du khách từ khắp nơi đổ về các chùa thắp hương, cầu bình an và may mắn cho người thân, gia đình. Trong số này, chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà), ngôi chùa lớn nhất, là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng Đà Nẵng thu hút rất đông người đến lễ Phật, cầu cho quốc thái dân an.