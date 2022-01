Đồng Nai mạnh tay thu hồi loạt dự án nhà ở 'đắp chiếu', chậm tiến độ nhiều năm

(VTC News) -

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Kết luận chỉ rõ tỉnh Đồng Nai còn một số tồn tại, hạn chế về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Loại 250 dự án ra khỏi quy hoạch

Cụ thể như công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chưa chặt chẽ, dẫn đến một số công trình, dự án phải hủy bỏ, hoặc chậm triển khai thực hiện…

Tỉnh Đồng Nai mạnh tay thu hồi các dự án 'đắp chiếu'. (Ảnh minh họa)

Để khắc phục vấn đề này, tỉnh Đồng Nai khẳng định, trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 sắp được phê duyệt, sẽ có thêm hơn 250 dự án bị loại ra khỏi quy hoạch vì kéo dài nhiều năm.

Tỉnh này sẽ xử lý nghiêm địa phương, sở ngành để xảy ra nhiều thiếu sót, gây khó cho các dự án, không triển khai được. Ngược lại, các đơn vị trực thuộc phải thường xuyên rà soát các công trình, dự án còn “đắp chiếu”, rồi đề xuất hướng xử lý hoặc thu hồi ngay.

Với quyết tâm xóa bỏ “thành phố ma”, tỉnh Đồng Nai đã điểm mặt hàng trăm dự án còn “đắp chiếu” ở huyện Nhơn Trạch như: Dự án lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tại xã Phước An; Dự án khu thương mại dịch vụ tại xã Phước Thiền; Dự án khu dân cư tại xã Phú Hội; Dự án khu dân cư thương mại tại xã Long Tân và xã Phú Hội; Dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên do Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến làm chủ đầu tư; Dự án khu chợ và dân cư Dân Xuân tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Bất động sản Dân Xuân làm chủ đầu tư.

“Phớt lờ” cảnh báo?

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai vừa đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý 54 dự án với tổng diện tích hơn 673,4ha được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đến nay, có 39 dự án chậm đưa đất vào sử dụng với tổng diện tích 507,5ha theo Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 và Điều 15 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 12 dự án với tổng diện tích 33,85ha và gia hạn cho 27 dự án thêm 24 tháng với tổng diện tích 473,68ha.

Mới đây nhất, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 50 về thu hồi hơn 10.346m2 đất dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên do Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến (Công ty cổ phần DIC) làm chủ đầu tư, do chậm triển khai.

Quyết định này nêu rõ, thu hồi diện tích 10.346m2 tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần DIC thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cũng công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty cổ phần DIC và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần DIC.

UBND tỉnh Đồng Nai còn yêu cầu Công ty cổ phần DIC khẩn trương di dời tài sản trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý và bàn giao bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai để thực hiện huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời gian thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.

Tương tự, dự án Khu chợ và dân cư Dân Xuân tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch do Công ty cổ phần Bất động sản Dân Xuân (Công ty cổ phần Dân Xuân) làm chủ đầu tư cũng nằm trong diện bị thu hồi, vì để đất hoang hóa suốt 9 năm nay, không đưa đất vào sử dụng.

Năm 2013, theo Quyết định số 3758/QĐ-UBND về việc giao đất và cho chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng chợ và khu dân cư theo quy định tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thu hồi 7.865m2 đất giao thông, thủy lợi hiện hữu, để giao cho Công ty cổ phần Dân Xuân.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho công ty này chuyển mục đích sử dụng đất gần 130.000m2 đất nông nghiệp, thực hiện dự án nói trên. Thế nhưng, Công ty cổ phần Dân Xuân vẫn “phớt lờ” cảnh báo của nhà quản lý.

Như vậy, dù được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất đợt 1, với diện tích 13,6ha, thời gian hoạt động dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện dự án 6 năm (từ 2010 - 2016) và được gia hạn đến năm 2018. Nhưng đến nay, Công ty cổ phần Dân Xuân vẫn chưa bồi thường giải phóng mặt bằng xong, còn nằm “bất động” trước những bức xúc của dư luận.