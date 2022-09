Đông đúc khách hàng chọn mua rau củ 'xịn' ở các cửa hàng thực phẩm Co.op Food

(VTC News) -

Nhanh tay tiếp thêm những bó rau xanh ngắt, những vỉ cà chua, cà rốt… tươi roi rói, nhân viên cửa hàng xác nhận cho biết, trong những ngày gần đây, lượt khách đến Co.op Food tăng cao so với trước đó, lượng rau củ cũng được nhập tăng tương ứng từ 30 – 40%.

Về chất lượng sản phẩm, chị khẳng định: “Co.op Food chỉ kinh doanh những sản phẩm do các nhà sản xuất uy tín, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cung cấp” nên được khách quen hết sức ủng hộ.

Anh Đình Nam - khách hàng đứng cạnh góp chuyện: “Tôi mua hàng ở Co.op Food ngay từ những ngày gia đình mới chuyển về đây. Rau củ giá ổn, chất lượng ổn, thông tin sản phẩm rõ ràng, nghe nhà “Co.op” là quá yên tâm rồi”.

Khách hàng tấp nập chọn mua rau chuẩn VietGAP tại cửa hàng Co.op Food.

Bà Võ Thị Ngọc Hường - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) xác nhận, lượt khách đến với Co.op Food trên toàn hệ thống tăng cao so với tuần trước đó.

“Quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa của Co.op Food rất nghiêm ngặt, theo quy chuẩn chung của Saigon Co.op, nên đầu ra hàng hóa bảo đảm chất lượng, xuất xứ rõ ràng và giá cả hợp lý là nguyên nhân giữ được lượng lớn khách hàng đến với Co.op Food”, bà Hường lý giải.

Theo bà Hường, Co.op Food chú trọng lựa chọn nhà cung cấp tối thiểu đạt tiêu chuẩn VietGAP và các nhà cung cấp đạt chứng nhận quốc tế ISO, HACCP trở lên. Quy trình khảo sát nhà cung cấp bao gồm đánh giá điều kiện cơ sở sản xuất, xem xét hồ sơ truy xuất nguồn gốc, xét duyệt hàng hóa nhập vào dựa theo bộ tiêu chuẩn hàng hóa do Saigon Co.op kết hợp với BSI xây dựng ban hành.

Đặc biệt, đối với quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu vào ngay tại kho, nhân viên kho sẽ kiểm tra các sản phẩm thực phẩm công nghệ cụ thể là hàng khô bằng cảm quan bao bì nguyên vẹn, tem nhãn hàng hóa, phải có đầy đủ thông tin nhãn phụ theo quy định về nhãn hàng hóa đối với hàng nhập khẩu, hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Riêng nhóm hàng rau VietGAP yêu cầu giám sát rất khắt khe, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, ghi chép nhật ký đồng ruộng từ khi xuống giống, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói.

Ngoài ra, Co.op Food có trang bị các thiết bị chuyên dụng cho các nhân viên kiểm soát chất lượng để kiểm tra nhanh chất lượng hàng hóa đầu vào như test kit kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả, nhãn mác, ngoại quan để đảm bảo hàng hóa tươi ngon, an toàn, nhãn mác thông tin đúng quy định nên việc hàng không đạt chất lượng, hàng VietGAP “dỏm” hầu như không thể lên kệ.

Co.op Food chọn các nhà cung cấp rau chuẩn VietGAP thật vì sức khoẻ người tiêu dùng.

“Chúng tôi không đánh đổi niềm tin của khách hàng để chạy theo lợi nhuận nên tuyệt đối không cho phép các nhà cung cấp làm ăn thiếu trách nhiệm, không đảm bảo nguồn gốc hàng hóa vào kinh doanh trong hệ thống. Với những sự đầu tư nghiêm túc, chúng tôi rất mong luôn nhận được sự ủng hộ của khách hàng”, bà Hường chia sẻ thêm.