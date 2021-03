Đón xem 'Tử địa' và 'Thanh tra mẫu mực' trên K+

(VTC News) -

Tử địa| Deadfall là câu chuyện kể về hai anh em nhà Addison và Liza. Cả hai đã quyết định vượt biên sang Canada nhằm thoát khỏi sự truy lùng ráo riết của cảnh sát sau vụ trộm sòng bạc bị thất bại. Tuy nhiên trên đường đi, cả hai bất ngờ gặp phải cơn bão tuyết lớn khiến họ thất lạc nhau. Liza may mắn gặp được Jay - một võ sĩ quyền anh cứu sống, trong khi đó Addison cũng đang không ngừng tìm kiếm Liza. Liệu cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Liza và Jay sẽ dẫn đến những hậu quả đáng sợ nào?

Thanh tra mẫu mực| The good detective là bộ phim chính kịch tội phạm giật gân, xoay quanh thế giới của những người cảnh sát luôn nỗ lực điều tra phá án và những thế lực đen tối luôn cố che giấu những bí mật kinh hoàng. Nghi ngờ về một vụ án mạng với nhiều uẩn khúc năm trước, một cảnh sát kỳ cựu Kang Do Chang và thanh tra năng nổ Oh Ji Hyuk đã hợp tác để truy tìm những sự thật ẩn giấu đằng sau vụ án. Và đâu sẽ là giải pháp cho kì án nhiều uẩn khúc này?

Không chỉ sở hữu cốt truyện điều tra - phá án đầy kịch tính và ly kỳ, bộ phim còn hội tụ dàn diễn viên tên tuổi “gây sốt” trong thời gian qua như Son Hyun Joo, Lee Elijah, Oh Jung Se. Bên cạnh đó, phim nắm giữ kỷ lục rating cao nhất trong khung giờ vàng thứ 2-3 của đài jTBC.

Đón xem Tử địa phát sóng lúc 20:00, Thứ 4, ngày 10/3/2021 trên kênh K+1 và Thanh tra mẫu mực lúc 20:00, Thứ 2 - Thứ 6 ngày 12/3/2021 trên kênh K+NS.