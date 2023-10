Đón thời điểm vàng mua nhà tại The Beverly

(VTC News) -

Đầu tư đón điểm rơi hạ tầng đại đô thị hoàn thiện

Mới đây, chủ đầu tư Vinhomes Grand Park bàn giao hơn 24.000 m2 mặt bằng theo đúng tiến độ kế hoạch thi công đường vành đai 3 đi qua TP.HCM. Với cư dân Vinhomes Grand Park, đường vành đai 3 không chỉ đóng vai trò gia tăng tính kết nối khu vực mà còn thúc đẩy tiềm năng giá trị bất động sản bền vững theo thời gian.

Bên cạnh đó, cầu Long Đại nối đôi bờ của 2 phường Long Bình và Long Phước (TP. Thủ Đức, TP.HCM) cũng đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và thông xe trong quý IV năm 2023, góp phần gia tăng kết nối hoàn hảo cho cư dân Vinhomes Grand Park.

Bức tranh toàn cảnh đại đô thị còn “thay da đổi thịt" từng ngày với hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, phong phú, thu hút hơn 56.000 cư dân “chuyển khẩu”. Đại đô thị sở hữu đại công viên 36 ha tích hợp đến 15 công viên chủ đề đa dạng, hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" đẳng cấp, hệ thống 24 điểm trường học chất lượng quốc tế, các tuyến VinBus thuận tiện, an ninh 24/7…

Đại đô thị Vinhomes Grand Park quy mô hiện có hơn 56.000 cư dân sinh sống.

Đặc biệt, nằm ngay trung tâm đại đô thị, TTTM Vincom Mega Mall Grand Park dự kiến đi vào vận hành năm 2024, mở ra không gian mua sắm, vui chơi, giải trí hoàn hảo không chỉ cho cư dân Vinhomes Grand Park mà còn cả TP. Thủ Đức. Đây sẽ là TTTM Vincom đầu tiên và lớn nhất miền Nam được áp dụng mô hình “Life-Design Mall”.

Ngoài ra, các mảnh ghép của đại đô thị từ The Origami, The Rainbow, The Manhattan và The Manhattan Glory đã bàn giao hứa hẹn hình thành một cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh bậc nhất TP. Thủ Đức

Thời điểm vàng gia nhập cộng đồng thượng lưu tại The Beverly

Đón đầu “điểm rơi” của loạt hạ tầng ngoại, nội khu, quỹ căn The Beverly dự kiến sẽ gia tăng giá trị mạnh mẽ khi được bàn giao dự kiến trong năm 2024. Phân khu tọa lạc tại vị trí kim cương của đại đô thị Vinhomes Grand Park, mang đến cho gia chủ tầm view hoàn hảo ra đại công viên 36 ha xanh mát cùng 2 con sông lớn là sông Đồng Nai và sông Tắc.

Quỹ căn The Beverly với tầm nhìn thông thoáng ra mảng xanh thiên nhiên rộng lớn.

The Beverly lấy cảm hứng về một Beverly Hills thu nhỏ, kiến tạo không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp với hồ bơi nước mặn Marina Pool, vườn suối sương mù Harmony, khu thể thao Aqua Gym, thác nước tràn Beverly, sân khấu nước ánh sáng và âm nhạc Broadway, đại lộ danh vọng Starlight, đường dạo chà là, vườn nhiệt đới... Quỹ căn sở hữu hệ thống cây xanh, tiểu cảnh được khéo léo đặt đặt giữa các hệ tiện ích nội khu, mang đến cho cư dân đặc quyền nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn đỉnh cao chỉ trong vài phút di chuyển.

Không gian tiện ích xa hoa như ở The Beverly Hills - Mỹ.

Sức hút của The Beverly chưa bao giờ hạ nhiệt và ngày càng được săn đón mạnh mẽ hơn khi mới đây nhất, quỹ căn được áp dụng chính sách “Thanh toán thảnh thơi, 3 năm nhận nhà" đầy hấp dẫn. Theo đó, khách hàng có thể sở hữu căn hộ cao cấp chỉ mới mức thanh toán bình quân mỗi tháng 2% giá trị căn hộ và nhận nhà sau 3 năm, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng đầu tư căn hộ và thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có.

Với những dự án hạ tầng giao thông đột phá đang được triển khai, giới đầu tư đánh giá sức hút The Beverly sẽ còn tăng nhiệt khi thời điểm bàn giao dự kiến rơi đúng thời điểm loạt hạ tầng về đích, tạo đòn bẩy giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững. Đây chính là cơ hội đầu tư tiềm năng hiếm có cho những nhà đầu tư biết nắm bắt thời điểm “vàng” nhờ loạt chính sách hấp dẫn và hội tụ tiềm năng sinh lời lớn.

Từ ngày 30/08/2023, khách mua căn hộ The Beverly, Vinhomes Grand Park sẽ được áp dụng bộ 5 chính sách hấp dẫn: Phương án: Khách hàng mua Căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có: Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi,1 năm nhận nhà. Bình quân khoảng 6% GTCH/tháng trước khi đến hạn bàn giao. Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 3 năm nhận nhà. Bình quân khoảng 2% GTCH/tháng trước khi đến hạn bàn giao. Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng: Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất tối đa 70% GTCH (bao gồm VAT) trong vòng 28 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 20/3/2026 (thời gian hỗ trợ lãi suất lên đến 1,5 năm sau khi nhận bàn giao). Chính sách 4: Bom tấn mua nhà, không lo lãi suất lên đến 06 năm. Hỗ trợ lãi suất tối đa 45% GTCH (bao gồm VAT) trong vòng 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Chính sách 5: Dành cho khách hàng thanh toán GTCH bao gồm VAT bằng vốn tự có trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB nhưng không muộn hơn 31/10/2023, nhận ưu đãi lên đến 04% giá trị căn hộ. (*) Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng.