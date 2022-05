Đón rét nàng Bân giữa tháng 5, Sa Pa rét hại, nhiệt độ chỉ 11,4 độ C

(VTC News) -

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Sa Pa chỉ với 11,4 độ C, nằm trong ngưỡng rét hại. Các khu vực vùng cao khác rét đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 13 - 16 độ C. Các khu vực vùng thấp như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) tiết trời se lạnh trong nền nhiệt khoảng 19 - 20 độ C.

Theo dân gian, đợt giá rét cuối xuân hàng năm trước khi chuyển sang hè thường gọi là “rét nàng Bân”, chủ yếu xuất hiện vào tháng 3 âm lịch. Năm nay, đến thời điểm qua rằm tháng 4 (giữa tháng 5 dương lịch), tại Lào Cai đã có tới 4 đợt rét nàng Bân tràn xuống.

Không khí lạnh kèm theo mưa khiến nhiệt độ các địa phương ở Lào Cai, nhất là Sa Pa giảm thấp.

Các chuyên gia trong ngành khí tượng cho rằng, hiện tượng này khá hiếm gặp; sau hơn 1 thập kỷ (kể từ năm 2011) mới ghi nhận đợt rét tương tự.

Thông tin dự báo cho thấy, ngày và đêm 16/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, nền nhiệt tại các địa phương ít biến đổi. Đến ngày 17/5, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại, thời tiết ấm dần.