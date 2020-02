Những kỷ lục gây 'choáng' trong Lễ hội hoa Xuân lớn nhất Việt Nam

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và mùa Lễ hội Xuân 2019, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.