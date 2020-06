Nhọc nhằn nghề đúc gang bên lò lửa gần 2.000 độ C giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm

Chủ cơ sở này cho biết, nhiệt tan chảy để nung được gang khoảng 1.800 độ C, nhiệt bốc bay khoảng hơn 2.000 độ C. Nếu như nhiệt độ từ ngay cửa vào nhà xưởng là 38 độ C thì tại nơi các công nhân đang đốt lò, nhiệt độ phải lên tới gần 50 độ C.