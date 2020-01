Bí ẩn cánh đồng sét đánh khiến nhiều người chết ở Hà Tĩnh

Hơn 10 năm nay, hễ mưa to gió lớn là dân xã Hương Giang bảo nhau hạn chế ra đường, đặc biệt không bén mảng đến khu vực cánh đồng Cây Soi. Ai nấy bị ám ảnh bởi cái chết đột ngột của nhiều người địa phương, nhiều người bị sét đánh cháy sém khi đi qua đây.

Khu vực cánh đồng Cây Soi thường xuyên bị sét đánh.

"Vợ và hai người con tôi bị sét đánh, chỉ duy nhất 1 người sống sót. Sao ông trời bất công với gia đình tôi như vậy?", ông N. xóm 3 vẫn chưa hết oán trách số phận khi nhớ lại thảm kịch xảy ra cách đây 12 năm, vào tháng 6/2007.

Cái chết của bà T. vào tháng 7/2018 vẫn còn ám ảnh nhiều người. Đang cắt lúa ngoài đồng, thấy trời động mưa, bà T. vội vã cầm chiếc liềm trên tay rồi đạp xe về nhà. Một tia chớp dội xuống, bà T. bị cháy sém nửa người.

Cũng thời gian trên, ông Đ.V.G. đang nhổ lạc ngoài đồng bị sét đánh trúng, chết thương tâm.

Cũng bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết là trường hợp anh D.Đ.T.. Một ngày năm 2009, trên đường cưỡi trâu chở lúa về nhà, tia sét bất ngờ đánh xuyên qua người anh khiến người đàn ông này rơi xuống. Sau gần 2 giờ nằm dưới đống bùn đất, anh may mắn tỉnh lại, còn con trâu thì bị cháy sém.

Theo thống kê, trong khoảng 10 năm nay, xã Hương Giang có 11 người chết do sét đánh. Cứ vào tháng 7 - 9 hàng năm, sau đợt nắng nóng kéo dài, trời làm mưa là có sét đánh liên hồi. Riêng ở khu vực Cây Soi có 5 người chết do bị sét đánh trúng.

Ít nhiều bị ảnh hưởng bởi quan niệm dân gian sét đánh chính là "trời đánh", một người dân trong xã nói: "Không hiểu dân làng làm gì sai mà thường bị ông trời trách tội, năm nào cũng có sét đánh, ít nhiều cũng 10-20 lần, không chết người thì đồ điện, cây cối bị đánh trúng, gây thiệt hại lớn”.

Người dân đưa ra nhiều giả thiết lý giải về hiện tượng sét đánh.

Cánh đồng Cây Soi là khu vực bằng phẳng và rộng lớn, xung quanh có các dãy núi bao bọc, về mặt địa lý không có gì khác thường. Từ bao đời nay, người dân vẫn sản xuất và chăn nuôi ở đây.

Trong khi cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân, nhiều giả thiết được dân nêu ra. Có người cho rằng vùng này nhiều sét do có mỏ quặng; người khác lại khẳng định đường dây điện 35KV chạy qua chính là tác nhân.

Ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho biết, khu vực này chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, không có mỏ quặng nào. Phía trên cánh đồng có đường điện 35KV. Về nguyên nhân sét đánh, nhiều đoàn về nghiên cứu nhưng cũng chưa tìm ra lời giải thích về hiện tượng này.

"Không biết mặt khoa học giải thích thế nào, khoảng 10 năm nay có hơn chục người bị sét đánh chết tại khu vực này, người dân hết sức hoang mang, lo sợ", ông Hùng nói.

Còn ông Phạm Lương Trung, Giám đốc Điện lực huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), khẳng định, cánh đồng Cây Soi hay bị sét đánh không phải do đường điện chạy qua, bởi ngành điện lực có hệ thống chống sét đảm bảo an toàn. Ông Trung khẳng định vùng này nhiều sét là do địa chất.