'Đội sổ' tại Chị đẹp đạp gió, Diệu Nhi tự tin: Nếu hiệu ứng tốt thì em làm ca sĩ

(VTC News) -

Tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 tiếp tục mang đến những tiết mục trình diễn cá nhân của 14 chị đẹp. Trong tập này, Diệu Nhi là nghệ sĩ nhận được nhiều sự chú ý khi tự tin thể hiện khả năng ca hát.

Ngược lại với suy nghĩ của hầu hết khán giả, Diệu Nhi chọn tiết mục hát mà không hề kết hợp với vũ đạo với bản hit Chìm sâu.

Trước khi lên sân khấu, Diệu Nhi thẳng thắn tuyên bố không bầu chọn cho bất kỳ chị đẹp ứng cử trưởng nhóm nào vì khát khao quyền trưởng nhóm. Hoàn thành tiết mục một cách trôi chảy, Diệu Nhi nhận số điểm là 78.

Chia sẻ với ban cố vấn, Diệu Nhi tâm sự: “Đây là sân khấu hát solo đầu tiên của em, ra mắt làm ca sĩ hay không thì phải xem hiệu ứng sau bài hát này. Nếu mà hiệu ứng tốt thì em sẽ đi làm ca sĩ”.

Đạo diễn Trần Thành Trung thẳng thắn nhận xét, giọng hát không phải vũ khí lợi hại nhất của Diệu Nhi, tuy nhiên cô đã dũng cảm đứng trên sân khấu hát. Vì vậy, Diệu Nhi xứng đáng được ủng hộ. Tuy nhiên, ban cố vấn đồng thuận khả năng làm nhóm trưởng của Diệu Nhi hiện tại vẫn chưa đủ.

Diệu Nhi tự tin thể hiện khả năng ca hát.

Nữ diễn viên tiết lộ ca khúc này do ông xã Anh Tú. Đặc biệt, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã hỗ trợ Diệu Nhi luyện giọng, chỉ cô cách hát để truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua ca từ. Lời rap trong phần trình diễn do Lăng LD chắp bút, giọng nam hát đầu bài là của Wren Evan. Cô tự tin tuyên bố đội ngũ của mình rất mạnh nhưng là "mạnh ai nấy hát".

Dù nhận số điểm không cao nhưng Diệu Nhi vẫn chiêu dụ các chị đẹp khác hãy về chung một đội với mình ở các vòng sau.

Phần biểu diễn của Diệu Nhi.

Trong tập này, Hồng Nhung trình bày ca khúc Fly me to the moon phiên bản song ngữ. Màn trình diễn của chị Bống khiến ban cố vấn và các chị đẹp xuýt xoa. Hồng Nhung nhận được 88 điểm. Dù điểm số khá cao, cô vẫn hài hước hỏi ban cố vấn tại sao không cho mình điểm tuyệt đối. “Từ 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy!”, cô nói.

Hồng Nhung thể hiện một ca khúc tiếng Anh.

Ngoài ra, các nghệ sĩ khác trong tập 2 cũng khiến khán giả thích thú với các trình diễn. Giang Hồng Ngọc trình bày ca khúc Sợ với trang phục phát sáng, đạt 85 điểm; Đoan Trang thất vọng vì chỉ đạt 83 điểm; Lynk Lee tái hiện hit Buồn thì cứ khóc đi với màn vũ đạo ấn tượng, đạt 81 điểm; Tú Vi khoe giọng hát ngọt ngào, ấm áp trong phần trình diễn Giấc mơ ngày xưa, đạt 83 điểm; Thanh Ngọc - cựu thành viên Mắt Ngọc đạt 86 điểm.

Phương Vy nhận được 87 điểm, Hương Ly là 83 điểm và Mlee với 80 điểm. Đứng gần chót bảng với 78 điểm là Diệu Nhi và Vân Hugo.

Bảng điểm của các chị đẹp sau tập 2.

Sau tập 2 Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Hồng Nhung và Trang Pháp dẫn đầu với 88 điểm. Trong khi đó Hoàng Oanh tạm thời về cuối với 76 điểm.