Đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan: Bùi Tiến Dũng vắng mặt, Văn Toàn đá chính

(VTC News) -

Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 chỉ có một sự thay đổi so với trận thắng Campuchia ở lượt cuối vòng bảng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng không thể ra sân sau khi dính chấn thương ở buổi tập gần nhất.

Thay thế vị trí của Bùi Tiến Dũng trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Thành Chung. Ngoài ra, trong số 11 cái tên ra sân từ đầu mà HLV Park Hang Seo lựa chọn còn có một khác biệt có thể gây bất ngờ là Nguyễn Văn Toàn (thay vị trí của Phan Văn Đức).

Bùi Tiến Dũng chấn thương.

Tốc độ của Văn Toàn có thể sẽ hữu dụng cho đội tuyển Việt Nam trước một đối thủ chơi tấn công với đội hình dâng cao như Thái Lan. Với sự góp mặt của tiền đạo HAGL, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 chứ không phải 3-4-3.

So với đội tuyển Việt Nam, Thái Lan được nghỉ nhiều hơn một ngày. Bên cạnh đó, đội bóng xứ chùa vàng cũng cho toàn bộ đội hình chính nghỉ thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng, trong khi HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng nhiều trụ cột ở trận thắng Campuchia cách đây ít ngày. Do vậy, sự chuẩn bị về thể lực của Thái Lan có thể tốt hơn so với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan được coi là trận chung kết sớm của AFF Cup 2020. Đây là 2 đội bóng Đông Nam Á có vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cao nhất, cũng là 2 nhà vô địch gần nhất của giải đấu.

Đội hình ĐT Việt Nam

Nguyên Mạnh; Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh; Hồng Duy, Quang Hải, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh; Công Phượng, Văn Toàn