Độc lạ căn hộ đã bàn giao thanh toán 10% vào ở, trả chậm 24 tháng

Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Giám đốc R&D DKRA Group, thời điểm này là cơ hội mười năm có một để mua bất động sản có mức giá chiết khấu và ưu đãi cao. Ghi nhận thực tế, đa phần ưu đãi hiện nay thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Dù có nhiều ưu điểm tích cực như giúp khách mua có thêm thời gian chuẩn bị dòng tiền, vốn nhỏ vẫn tự tin sở hữu nhà ở.

Tuy nhiên phương án này vẫn có một số nhược điểm như: người mua có thể đối mặt rủi ro dự án trễ tiến độ, “gánh nợ” và mất thanh khoản khi lãi suất thả nổi quá cao.

Gần đây, khu căn hộ Westgate bất ngờ tham gia vào cuộc đua ưu đãi với chính sách chưa từng xuất hiện trên thị trường. Cụ thể, bắt đầu từ 1/9/2023, tất cả khách hàng mua căn hộ Westgate chỉ cần thanh toán 10% đã ký hợp đồng mua bán và xách vali vào ở ngay không cần thêm chi phí nào, sau đó chia nhỏ thanh toán.

Trong 12 tháng tiếp theo chỉ cần trả thêm 20% sau đó dừng lại đến 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng mua bán mới cần chi trả tiếp 65%. Lấy ví dụ, một căn 3 phòng ngủ khách hàng chỉ cần thanh toán trước 370 triệu để dọn vào ở.

10% để dọn vào nhà ở là mức thanh toán thấp nhất dành cho dự án đã xây xong.

Đối chiếu với các phương thức thanh toán đang áp dụng trên thị trường, ưu đãi này chưa từng có tiền lệ. Thứ nhất, nếu chỉ xét về tỷ lệ thanh toán 10%, đây là mức thấp nhất để nhận nhà từ trước đến nay do đa số các dự án cần chi trả 95% mới được nhận nhà. Thứ hai, tính đến cột mốc nhận nhà, Westgate có thời gian ưu đãi nhiều hơn 24 tháng so với dự án đang xây. Thứ ba, chính sách này giúp khách hàng vừa có nhà ở mà không cần vay ngân hàng, đồng thời tiết kiệm được hàng trăm triệu từ việc khai thác cho thuê hoặc chi phí thuê nhà.

Đơn cử, hiện nay giá thuê căn hộ 2- 3PN trong khu vực dao động mức 12-15 triệu/tháng. Việc có nhà sớm hơn 24 tháng so với các dự án phải chờ nhận nhà giúp người mua tiết kiệm từ 288 - 360 triệu trong thời gian này. Đáng chú ý, vì tỷ lệ thanh toán ban đầu chỉ 10% nên số vốn khách mua chi trả ban đầu cũng thuộc hàng thấp bậc nhất thị trường.

Bên cạnh đó, phân tích kỹ hơn, hiện nay lãi suất thả nổi đang cao, lo lắng về pháp lý và chất lượng dự án cũng khiến nhiều người băn khoăn. Do đó, chính sách của Westgate thời điểm này đã giải tỏa tất cả mọi nỗi lo của khách hàng.

Chính sách này còn mở ra cơ hội đầu tư lớn khi mà Bình Chánh đang quyết tâm đặt cột mốc lên thành phố vào 2025, Vành Đai 3 ấn định thông xe vào 2025. Như vậy, bỏ ra số vốn ban đầu chỉ 10% và trả chậm đến 2026, khách mua có thể gia tăng lợi nhuận nhiều lần trên số tiền chi trả ban đầu.

Ngoài ra, khách hàng có thể cầm chắc lợi nhuận với chính sách cam kết cho thuê dao động từ 240 – 840 triệu đồng; tặng gói nội thất hoàn thiện cao cấp đến từ thương hiệu An Cường, tổng giá trị từ 200 đến hơn 300 triệu tùy diện tích căn hộ; chiết khấu lên đến 10% khi thanh toán nhanh và hotdeal cùng mua lên tới 3%. Đáng chú ý, tất cả ưu đãi được cộng dồn giúp chủ nhân có thể tối ưu chi phí lên tới cả tỷ đồng.

Đây cũng là lý do dự án liên tục nhận được quan tâm của thị trường. Tính đến nay, khu căn hộ đã hấp thụ 95% tổng sản phẩm. Ghi nhận từ google trend, từ thời điểm nhận nhà đến nay, nhu cầu tìm kiếm khu căn hộ đã tăng gấp đôi so với trước khi nhận nhà. Điều này cho thấy, vẫn đang có một lượng lớn người mua có nhu cầu nhà ở sẵn, chờ đợi chính sách phù hợp để “chốt deal”.

Theo dữ liệu từ DKRA, Quý 2/2023 giá trung bình căn hộ TP.HCM 67 triệu mỗi m2. Còn theo nhà tốt, sự kiện khởi công Vành đai 3 khiến thị trường ấm trở lại đặc biệt ở những nơi có tuyến giao thông huyết mạch này đi qua. Trong đó, BĐS Thủ Đức tăng vọt, căn hộ TB ở mức 76.8 triệu/ m2.

Tại Khu Tây, thị trường không có nhiều dự án mới. Hiện nay chỉ một số ít dự án chẳng hạn như Akari City (Bình Tân) của Nam Long đang chào bán ở mức trên dưới 50 triệu đồng/m2. Dự án The Privia (Bình Tân) cũng đang manh nha có thông tin sắp mở bán. Dù chưa tiết lộ chính thức song một số thông tin cho biết giá dao động trên dưới 60 triệu mỗi m2.

Westgate được đánh giá cao với nhiều tiện ích tương đương căn hộ hạng A.

Hướng về Bình Chánh, ngoài chính sách thanh toán được xem đột phá, Westgate cũng đang mở ra cơ hội an cư giá tốt cuối cùng với mức giá từ 37 triệu mỗi m2, bằng 55% so với mặt chung chung của thị trường Quý 2 (theo DKRA) và bằng 60-70% so với mặt bằng chung khu Tây.

Dù mức giá tốt bậc nhất thị trường song khu căn hộ sau khi nhận bàn giao lại được đánh giá chất lượng vượt trội dẫn đầu khu vực với hơn 50 tiện ích cao cấp, vận hành theo tiêu chuẩn Quốc tế đến từ Tokyu - Nhật Bản.

cạnh đó, An Gia đã bổ sung thêm hàng loạt hạng mục nằm ngoài cam kết, chỉ có ở các dự án hạng A. Đơn cử như phòng tập Golf 3D, sân tennis thời thượng, phòng tiệc, karaoke, sauna. Do nằm trong lõi trung tâm hành chính Bình Chánh, từ dự án chỉ cần 2 phút để tới hệ thống bệnh viện, trường học, công viên, cơ quan hành chính.

Theo ông Ngô Quang Phúc, Tổng Giám đốc Phú Đông Group, người mua giờ đây thay vì ưu tiên phải gần trung tâm thì đã chuyển sang ưu tiên thuận lợi giao thông, sống ở gần nơi làm việc nhất, thuận lợi cho con cái học hành nhất. Khái niệm trung tâm cũng được định nghĩa lại, không còn là Quận 1 mà có thể là trung tâm của những đô thị vệ tinh, trung tâm của khu vực mà người mua muốn sống và làm việc mà vẫn thụ hưởng được những tiện ích đảm bảo chất lượng sống.

Xu hướng sở hữu căn hộ hiện nay là tiện kết nối, tiếp giáp nhiều tiện ích ngoại khu, gần nơi làm việc.

Dù quãng đường di chuyển xa hơn nhưng khách hàng có thể hạn chế bằng cách tìm kiếm dự án tiện kết nối, gần trục giao thông lớn, ít bị kẹt xe, từ đó giảm được thời gian di chuyển. Ngoài ra, đặc biệt quan tâm đến những tiện ích ngoại khu như hệ thống trường học, y tế… để đáp ứng việc học hành và chăm sóc sức khỏe sau này.

