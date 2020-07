Doanh thu nội địa và xuất khẩu của Vinamilk Quý 2/2020 tăng trưởng cao

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (tỷ đồng)

Trong Quý 2 năm 2020 (Q2/2020), doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 9,5% so với Q1/2020 và tăng 6,1% so với cùng kỳ 2019, trong đó:

Hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với Q1/2020 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất.

Hoạt động sản xuất được Vinamilk duy trì ổn định trong biến động Covid-19, đáp ứng nhu cầu trong nước và các hợp đồng xuất khẩu

Về hoạt động xuất khẩu: Tuy tình hình kinh tế trong nước và thế giới chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng Vinamilk vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng. Hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn này ghi nhận các kết quả tích cực như xuất khẩu sữa đi Trung Đông với hợp đồng trị giá 20 triệu USD, xuất khẩu sữa đặc qua Trung Quốc, xuất sữa hạt và trà sữa vào thị trường Hàn Quốc… đã đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng của Q2/2020, tăng 26,8% so với Q1/2020 và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 9% trong doanh thu thuần hợp nhất. Tháng 6 vừa qua, Vinamilk cũng là công ty sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU).

Các chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 761 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% trong doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mĩ bị ảnh hưởng khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood – vẫn đóng cửa do dịch cúm COVID-19. Ở khía cạnh tích cực, doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia đã ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% trong Q2/2020 nhờ nhu cầu tốt đối với sản phẩm sữa tại thị trường này.

Lô sữa đặc Ông Thọ đầu tiên được xuất khẩu đi Trung Quốc thành công trong bối cảnh giãn cách xã hội cho thấy sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (6T/2020), doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 1.741 tỷ đồng, giảm 6,8% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN/MCM, doanh thu thuần đạt 1.368 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 2019 do sắp xếp lại và thoái vốn tại các công ty con. Tính Riêng MCM, doanh thu thuần 6T/2020 tăng 8% so với cùng kỳ 2019.

Tháng 6/2020, Vinamilk tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến, thống nhất đề ra mục tiêu tăng trưởng dương trong năm 2020

Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất Q2/2020 đạt 46,1%, giảm 61 điểm cơ bản (đcb) so với Q1/2020 do giá vốn nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong Q2/2020 cao hơn Q1/2020.

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất Q2/2020 phát sinh 3.757 tỷ đồng, tương đương 24,2% doanh thu thuần (Q2/2019: 25%). Tỷ lệ này giảm xuống nhờ Công ty đã điều chỉnh các chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q2/2020 đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,9%, bằng với cùng kỳ 2019 và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.586 đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2019.

Nhiều sản phẩm mới nổi bật đã được Vinamilk giới thiệu đến người tiêu dùng trong thời gian qua.

Lũy kế 6T/2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 3.013 đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 88,4 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 112% so với cùng kỳ. Các động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của GTN gồm: 1) hoạt động bán hàng được cải thiện và hiệu quả hơn, 2) doanh thu tài chính tăng 72% so với cùng kỳ 2019, và 3) mức thuế TNDN giảm do chính sách ưu đãi thuế đối với thu nhập của CTCP Sữa Mộc Châu.

Vinamilk đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo hình thức trực tuyến vào ngày 26/6/2020. Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đăng tải trên website Công ty tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong.

Vinamilk liên tiếp được sự đánh giá cao về hiệu quả kinh doanh và quản trị bởi các tổ chức tài chính uy tín

Trong 6T/2020, Vinamilk đã tung và tái tung gần 10 sản phẩm mới trong đó có các sản phẩm nổi bật như: Café đóng chai nhãn hiệu “Hi!Café”, sữa chua ăn cốm, sữa bột Dielac Grow Plus có Tổ Yến... Với sự đổi mới và sáng tạo bền bỉ nhằm đem lại cho người tiêu dùng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, Vinamilk đã được khảo sát và bình chọn là Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 24 năm liền. Ngoài ra, Vinamilk còn vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước để trở thành thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong 8 năm qua (theo nghiên cứu Kantar Brand Footprint từ 2013 đến 2020 – 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam).

Trong Q2/2020, Vinamilk lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Top “50 công ty niêm yết tốt nhất” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, lần thứ 9 vào Top “50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do báo Nhịp Cầu Đầu Tư khảo sát. Đây là kết quả của những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới đang chịu các tác động của dịch COVID-19.

Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được tổ chức tại Quảng Nam vào ngày Quốc tế thiếu nhi, mang niềm vui đến với trẻ em 6 huyện miền núi của Tỉnh.

Vinamilk tiếp tục thực hiện các chương trình vì cộng đồng như: Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam trao tặng sữa cho trẻ em tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam; Chương trình Sữa Học Đường được tích cực triển khai tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Hà Giang… sau khi học sinh quay lại trường học.

Trong tháng 4/2020, Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk tại Mỹ đã ủng hộ gần 23 ngàn lít sữa cho tổ chức từ thiện Ngân hàng Thực phẩm - Food Bank - tại khu vực Los Angeles (L.A Food Bank) để hỗ trợ thực phẩm cho người dân sống tại thành phố Los Angeles, bang California đang gặp khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19.