Doanh thu bán sỉ của PNJ giảm hơn 23%, lợi nhuận 'đứng yên' ở mốc 859 tỷ đồng

Ngày 23/5, Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) đã công bố kết quả kinh doanh lũy kế 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 859 tỷ đồng.

Việc kinh doanh trang sức của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì sức mua sụt giảm. (Ảnh: Tuấn Vũ)

Trong khi người dân thắt chặt chi tiêu thì PNJ vẫn ghi nhận doanh thu thuần trong tháng 4/2023 là 2.263 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 111 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, công ty này ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.059 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,6% so với năm 2022 và duy trì mức lợi nhuận sau thuế 859 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện PNJ cho biết, trong bối cảnh sức mua chung các mặt hàng xa xỉ suy giảm nghiêm trọng, doanh nghiệp đã nỗ lực đưa ra các chiến lược kinh doanh và tiếp cận thị trường hiệu quả, mở rộng thị phần. Nhờ đó, doanh thu trang sức bán lẻ trong 4 tháng đầu năm của PNJ chỉ giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, PNJ cũng khó lòng thoát khỏi “sóng gió” của thị trường. Điển hình như việc doanh thu bán sỉ trong 4 tháng đầu năm của đơn vị này đã giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ kinh doanh vàng 24K trong 4 tháng đầu năm cũng giảm 2,4%.​

Ngoài ra, do thay đổi cơ cấu hàng bán nên biên lợi nhuận gộp trung bình 4 tháng đầu năm 2023 của PNJ đạt 19,1% so với mức 17,8% cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động 4 tháng đầu năm tăng 6,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ mức 49,3% năm 2022 lên mức 52% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.​

Tính đến cuối tháng 4/2023, hệ thống PNJ có 376 cửa hàng.

