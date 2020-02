Cụ thể, từ ngày 20/2/2020 - 29/2/2020, VietinBank phối hợp cùng Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) triển khai Chương trình “VietinBank và VBI đồng hành cùng các y, bác sỹ trước đại dịch COVID-19”. Trong Chương trình này, VietinBank dành tặng các bác sỹ tại các bệnh viện đang có quan hệ với VietinBank trên toàn quốc 2.000 Gói bảo hiểm COVID-19 với tổng mức trách nhiệm bảo hiểm trên 100 tỷ đồng.

Theo đó, khi sử dụng Gói bảo hiểm VBI COVID-19, khách hàng sẽ được bảo hiểm trong các trường hợp: Người được bảo hiểm bị tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra; người được bảo hiểm phải điều trị nội trú do bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra sẽ được hưởng số tiền trợ cấp trên cơ sở số ngày nằm viện (tối đa không quá 20 ngày).

Ngoài ra, người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn giao thông đường bộ thuộc phạm vi bảo hiểm cũng sẽ được VBI chi trả theo số tiền bảo hiểm trên hợp đồng/giấy chứng nhận bảo hiểm. Chương trình sẽ chi trả quyền lợi với các trường hợp bảo hiểm xảy ra tại Việt Nam.

Đặc biệt, khi tham gia Chương trình khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi lên đến 150 triệu đồng/người với mức phí cạnh tranh. Chương trình không áp dụng thời gian chờ đối với các trường hợp bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm.

Bên cạnh đó, các bệnh viện hiện đang là khách hàng của VietinBank khi mua các Gói bảo hiểm cho nhân viên, người thân sẽ được giảm 10% phí với các hợp đồng bảo hiểm có số lượng người tham gia từ 100 người trở lên.

Chương trình “VietinBank và VBI đồng hành cùng các y, bác sỹ trước đại dịch COVID-19” là lời tri ân sâu sắc của VietinBank và VBI gửi tới đội ngũ y, bác sỹ. Bằng những giải pháp kịp thời, VietinBank cam kết sẽ cùng chung tay với cộng đồng, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

VBI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam cho ra mắt ứng dụng bồi thường bảo hiểm trực tuyến MyVBI với những tính năng tiện ích như tra cứu bệnh viện bảo lãnh, khai báo bồi thường trực tuyến. Hiện VBI đã phát triển hơn 33 công ty thành viên tại các tỉnh thành và kết nối cùng hơn 230 bệnh viện bảo lãnh. Để biết thêm thông tin về VBI, truy cập website: https://vbi.vietinbank.vn/vi/mang-luoi-vbiTrúc Linh

