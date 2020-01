Tết này tới Vincom 'gieo lộc xanh, trồng trải nghiệm'

Không gian lễ hội, ngập tràn lộc xuân

Ngay từ trung tuần tháng 1, hệ thống TTTM Vincom đã mang đến sức sống xanh tươi của mùa xuân, trở thành nơi để khách hàng ghi lại những khoảnh khắc năm mới tươi vui nhất bên những người thân yêu. Trong khi Vincom Mega Mall Times City sớm rực rỡ sắc màu năm mới trên con đường hoa xuân, thì Vincom Mega Mall Royal City lại khiến khách hàng trầm trồ bởi cây đào khổng lồ lấp lánh tại quảng trường chính, mang thông điệp về may mắn, phát tài trong năm mới cho các gia đình ghé thăm.

Cổng vũ môn và khu vườn hoa đào xuân khổng lồ tại Vincom Mega Mall Royal City đã chính thức lên đèn rực rỡ, phục vụ các gia đình du xuân đón Tết

Tại TP. HCM, khách hàng cũng sẽ không thể bỏ qua cây mai khổng lồ độc đáo tại Vincom Center Đồng Khởi và đài phun nước mùa xuân lộng lẫy tại Vincom Center Landmark 81.

Đài phun nước “Xuân tràn may mắn” tại Vincom Center Landmark 81 mang lại không gian yêu kiều, lộng lẫy cho những bức hình năm mới

Không chỉ là nơi thưởng ngoạn không gian xuân và chụp hình năm mới, các thương hiệu thời trang, phụ kiện tại Vincom cũng đồng loạt tung ra các ưu đãi hấp dẫn để khách hàng chuẩn bị cho một năm mới rực rỡ. Zara, Furla, Nine West, Geox, Adidas, Trendiano, Canifa... đều có các chương trình ưu đãi lên đến 50%. Chị em còn có thể dễ dàng sắm sửa mỹ phẩm làm đẹp với quà tặng may mắn từ các hãng danh tiếng có tại Vincom như Sulwhasoo, Clinique, M.A.C, The Face Shop, Think Nature, Yves Rocher, Thế Giới Nước Hoa…

Những sắc màu rực rỡ và hương vị độc đáo đã tạo nên không khí Tết ngập tràn tại tất cả các hội chợ Tết Vincom tại các Vincom Plaza trên toàn quốc (trừ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh). Hàng nghìn gian hàng từ các quầy bán cây cảnh, hoa tươi, cho tới các loại đặc sản của các địa phương như: cá kho làng Vũ Đại, bưởi Đoan Hùng, mỳ gạo Hùng Lô, bánh tét, hoa quả, bánh mứt kẹo, ô mai, tô điểm thêm bữa ăn ngày Tết của gia đình thêm đặc sắc và đủ đầy.

Nhu cầu của người dân tăng mạnh trong mùa mua sắm giáp Tết

Tết cũng là dịp các sản phẩm quà biếu, tặng được khách hàng đặc biệt quan tâm. Năm nay, các siêu thị VinMart tại Vincom trình làng bộ giỏ quà tặng phong thủy độc đáo mang ý nghĩa may mắn, tài lộc như: Đa Lộc - Viên Mãn - Đại Cát - Tài Lộc - Phú Quý, tương ứng với ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ với mức giá từ 199.000VNĐ, đem lại nhiều lựa chọn đa dạng dành cho khách hàng.

Siêu thị VinMart mang đến hàng nghìn sản phẩm đa dạng và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho Tết

Đặc biệt, khách hàng mua sắm với hoá đơn từ 1 triệu đồng trở lên từ ngày 23 Tháng Chạp tới 27 Tháng Chạp (17-21/01/2020) sẽ được nhận những món quà là bộ phong bao lì xì đặc sắc của Vincom cùng những Lộc xuân may mắn như cây cảnh và các voucher ưu đãi từ nhiều gian hàng trong TTTM. Với món quà thú vị này, Vincom muốn nhân thêm lộc xanh, khơi nguồn những điều may mắn, thuận hòa, an vui dành cho tất cả khách hàng dịp năm mới.

Du xuân “trồng trải nghiệm” tại Vincom

Hơn cả một nơi mua sắm Tết, các gia đình Việt có thể tận hưởng không khí Tết, khám phá những nét đẹp văn hóa truyền thống cùng những hoạt động vui chơi cuối tuần như lớp học làm ông đồ, lớp học trồng cây, sáng tạo cây lộc tái chế, trò chơi ô ăn quan hiện đại và các hoạt động nặn tò he, xin chữ diễn ra tại Vincom trên toàn quốc.

Các hoạt động vui chơi dạy bé học làm ông đồ ngày Tết giúp các bé khám phá thêm về văn hóa truyền thốn

Trong dịp cuối tuần 24 và 25 Tháng Chạp này (18 - 19/01), Vincom Mega Mall Royal City tổ chức sự kiện “Gắp lộc đón xuân” phiên bản người thật lần đầu tiên được tổ chức, dành tặng gấu bông xinh xắn không giới hạn. Đây hứa hẹn là thử thách thú vị không thể bỏ qua của các gia đình tại Hà Nội.

Không những thế, hệ thống rạp chiếu phim CGV Cinemas, Lotte Cinema, cụm vui chơi giải trí Game Zone, City Game và các quán café được yêu thích như Starbucks, Highlands Coffee, Phúc Long, Koi Thé,… tại Vincom sẽ mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu khách hàng để cùng đón một cái Tết tươi vui, an lành.

Mang đến chuỗi trải nghiệm độc đáo xuyên suốt dịp cuối năm và đầu năm mới, lễ hội “Tết gieo lộc xanh – Xuân trồng trải nghiệm” tại Vincom luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng để sắm Tết, ăn Tết và chơi Tết khắp 43 tỉnh thành trên cả nước, đón chào năm mới Canh Tý 2020 nhiều may mắn, tài lộc và niềm vui.