Saigon Co.op nỗ lực bao tiêu nông sản các tỉnh phía Bắc

Đây là nỗ lực lớn của đơn vị nhằm đưa nông sản Việt đến mọi miền đất nước, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nội địa tìm kiến đầu ra sau một thời gian nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID–19.

Đầu tiên, tại TP. Bắc Giang, Saigon Co.op tham dự Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 do UBND tỉnh tổ chức. Trong khuôn khổ Hội nghị, chuyến xe vải thiều Lục Ngạn được khởi hành xuất phát vào kinh doanh tại gần 1.000 điểm bán của Saigon Co.op trên toàn quốc. Năm nay, Saigon Co.op tiêu thụ lượng vải thiều tăng hơn 20% so với mùa vụ năm ngoái, vải thiều được thu hoạch trực tiếp từ vùng vải Lục Ngạn (Bắc Giang); Thanh Hà (Hải Dương) và đều đạt chuẩn VIETGAP hoặc chứng nhận trái cây an toàn.

Điểm mới của mùa vụ năm nay là Saigon Co.op đưa một số mặt hàng nông sản Việt, trong đó có vải thiều, kinh doanh trên nền tảng trực tuyến. Khách hàng có thể dễ dàng đặt mua 2 mặt hàng vải thiều và gạo ST Xuân Hồng với giá ưu đãi ngay trên ví điện tử MOMO, sau đó sẽ được siêu thị giao hàng tận nơi. Khách hàng còn có thể đóng góp trực tiếp cho những hoạt động hỗ trợ cho người nông dân sau chiến dịch ngay trên giao diện của chương trình.

Không dừng lại ở sản phẩm vải thiều tươi, Saigon Co.op cũng tiêu thụ sản phẩm là chế phẩm từ trái vải. Vải tươi đóng hộp có thể bảo quản và sử dụng trong khoảng thời gian dài, hiện đang được kinh doanh tại Co.opmart/Co.opXtra/Co.op Food… với giá trung bình khoảng 40.000 đ/1 hộp. Sản phẩm này đã góp phần đáng kể trong việc hạn chế tính chất khó bảo quản của vải thiều cũng như các mặt hàng thực phẩm tươi sống nói chung.

Song song đó, Co.opmart Hải Phòng (TP. Hải Phòng) đã khai mạc diễn ra Tuần lễ nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm Du lịch Sơn La. Kéo dài đến hết 11/6/2020, chương trình thu hút sự tham gia của 25 doanh nghiệp, hợp tác xã với 30 gian hàng với các đặc sản của tỉnh Sơn La và Hải Phòng: sản phẩm quả tươi (xoài, ổi, bưởi da xanh, chuối); vải, mận hậu, chanh leo, Chuối Tây, Bí ngô bao tử Mộc Châu, Mướp hương Mộc Châu Susu baby Mộc Châu, Rau cải mèo Mộc Châu, Cải bắp Mộc Châu, Bí xanh Mộc Châu; thực phẩm qua chế biến; hải sản và các sản phẩm du lịch.