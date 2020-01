Lựa chọn điểm mua sắm thực phẩm an toàn dịp Tết

Để tận hưởng trọn vẹn mùa Tết an toàn cho cả nhà đình, những người nội trợ nên lưu ý những điểm sau khi đi mua sắm thực phẩm ngày Tết.

Truy xuất nguồn gốc của sản phẩm trước khi mua

Hiện nay, trong các siêu thị lớn có uy tín, phần lớn các mặt hàng thực phẩm tươi sống đều có tem truy xuất nguồn gốc (QR Code). Tem truy xuất nguồn gốc giúp người mua hiểu rõ thông tin về mặt hàng như cơ sở sản xuất và phân phối, giấy tờ chứng nhận liên quan. Tại các nước phát triển, truy xuất nguồn gốc được xem như là giải pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ở Việt Nam, các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm khuyên người tiêu dùng nên hình thành thói quen truy xuất nguồn gốc sản phẩm trước khi mua.

Truy xuất nguồn gốc rất đơn giản nhưng giúp người mua được những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng

Là một trong số những siêu thị đi đầu triển khai ứng dụng QR Code, hiện MM Mega Market Việt Nam đang áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với số lượng lớn sản phẩm rau củ và thịt bày bán tại 19 trung tâm trên cả nước. Khi mua sắm tại đây, chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone cài đặt ứng dụng QR code và vài thao tác đơn giản, khách hàng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm còn chưa được kiểm soát chặt chẽ, mỗi người hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn địa điểm mua sắm uy tín để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt là trong dịp mua sắm Tết cao điểm đang tới gần.

Chọn siêu thị có chuỗi sản xuất nông sản an toàn

Trong những năm gần đây, một số siêu thị lớn đã đầu tư vào xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông sản để đảm bảo độ an toàn cao nhất của các mặt hàng tươi sống bán trong hệ thống siêu thị. Những mặt hàng rau củ quả, thịt, cá có nguồn gốc từ những trang trại nằm trong chuỗi liên kết sản xuất được kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm theo một qui trình khép kín. Đây chính là sự đảm bảo cao nhất về độ sạch và an toàn của các mặt hàng thực phẩm tươi sống.

MM Mega Market là đơn vị có hệ thống phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn với 4 trạm trung chuyển do MM hướng dẫn và kiểm soát toàn bộ quá trình nuôi trồng.

Trong số ít những siêu thị đầu tư bền vững vào xây dựng chuỗi liên kết sản xuất thực phẩm tươi sống phải kể đến hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam. Là đối tác cung cấp thực phẩm tươi sống cho nhóm khách hàng cao cấp là các khách sạn, nhà hàng, các bếp ăn tập thể, nên doanh nghiệp này đã tiên phong xây dựng chuỗi liên kết sản xuất nông sản từ năm 2005.

Cho đến nay, MM Mega Market đang vận hành 4 trạm trung chuyển thực phẩm được đánh giá là có qui mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, gồm Trạm trung chuyển Rau Củ quả tại Đà Lạt, Trạm trung chuyển Cá Cần Thơ, Trạm trung chuyển thịt heo tại Đồng Nai và Trạm trung chuyển trái cây Bến Tre. Được biết, trong thời gian tới hệ thống siêu thị này còn mạnh tay đầu tư một trạm trung chuyển thịt heo tại miền Bắc và một trạm trung chuyển gia cầm.

Trang trại cá của một hộ nông dân tại Cần Thơ nằm trong chuỗi liên kết sản xuất nông sản an toàn của MM Mega Market

Tại các trạm trung chuyển thực phẩm này, các kỹ sư nông nghiệp của MM Mega Market Việt Nam đồng hành chặt chẽ cùng nông dân, từ đào tạo cho nông dân áp dụng các kỹ thuật mới vào sản xuất, kiểm soát quy trình nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGap, thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch, áp dụng các quy trình quản lý chất lượng trong từng giai đoạn… Do đó nguồn thực phẩm tươi sống ở 4 trạm trung chuyển này đều được quản lý chặt chẽ từ trang trại đến từng trung tâm phân phối trên toàn quốc.