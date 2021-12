Doanh nghiệp công nghệ 'đảo chiều' dòng chảy 'chất xám Việt'

(VTC News) -

Giới công nghệ Việt “khát” nhân tài

Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh doanh đã mở ra thời đại của những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn, internet vạn vật.

Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ khu vực vào năm 2030, Việt Nam đang dần tạo ra một sân chơi màu mỡ và có sức cạnh tranh cao trong lĩnh vực công nghệ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục chuyển mình để bước vào cuộc đua “săn lùng” nhân tài.

Thị trường nhân sự tại Việt Nam đang chứng kiến tốc độ phát triển chóng mặt với nhu cầu tuyển dụng tăng đến hơn 50% trong vòng 3 năm trở lại đây, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Theo thống kê của Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), chỉ riêng trong năm 2021, các doanh nghiệp Việt cần thêm khoảng 150.000 kỹ sư công nghệ để nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều nhân tài công nghệ từ nước ngoài trở về nước cống hiến.

Khi các doanh nghiệp “khát” nhân lực công nghệ chất lượng cao, nhiều chính sách tuyển dụng phong phú hơn đã được mở ra để giải bài toán thu hút nhân tài. Đảo ngược chảy máu chất xám là một xu hướng điển hình.

Đi đầu trong xu hướng "chất xám Việt" chảy ngược không thể không nhắc đến One Mount Group. Trong quá trình phát triển mạnh mẽ trở thành tập đoàn công nghệ, One Mount đã liên tục chiêu mộ nhân sự cấp cao người Việt từ nước ngoài trở về phát triển hệ sinh thái số từ dịch vụ tài chính, phân phối, bất động sản và bán lẻ.

Ngay từ đầu tháng 09/2019, lãnh đạo cấp cao của One Mount đã sang Mỹ tổ chức buổi tiếp xúc với đội ngũ chuyên gia người Việt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, marketing và mời gọi họ về nước làm việc. Doanh nghiệp Việt giúp những nhân tài đã thành danh ở những tập đoàn công nghệ toàn cầu nhìn thấy cơ hội phát triển sự nghiệp và mục tiêu mang đến tác động tích cực cho xã hội và con người Việt Nam.

Để “chất xám Việt” trở về, đãi ngộ tốt chưa phải là tất cả

Anh Trương Gia Nhơn và Hiếu Nguyễn từng làm việc tại những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chọn về nước đầu quân tại One Mount.

“Một thương hiệu với lý tưởng mạnh mẽ và trải nghiệm nhân sự tuyệt vời sẽ là chìa khoá để chiến thắng trong cuộc đua thu hút nhân tài về nước”, anh Trương Nhơn Gia - Giám đốc Kỹ thuật dữ liệu tại One Mount cho rằng, tiền lương hay những đãi ngộ không chiếm vai trò lớn trong quyết định trở về của anh và cộng sự.

Từng gắn bó 11 năm với công ty tư vấn và quản lý công nghệ toàn cầu Accenture, anh Gia quyết định trở về Việt Nam vì chung khát vọng đưa công nghệ giải quyết các vấn đề đang tồn tại của thị trường, từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ lớn nhất Việt Nam.

“Những doanh nghiệp công nghệ Việt như One Mount không chỉ có tiềm năng lớn mà còn những tham vọng lớn, những tài năng tuyệt vời và quan trọng hơn cả là sự đầu tư to lớn vào con người. One Mount khiến tôi cảm thấy sự trở về của mình có giá trị để góp phần mang lại những tác động tích cực đến con người và xã hội Việt Nam”, anh Gia chia sẻ.

Giới chuyên môn nhận định, để thu hút nhân tài về nước đã khó, giữ chân họ ở lại làm việc, cống hiến càng khó hơn. Họ cần một môi trường công nghệ lý tưởng với đầu tư về hạ tầng công nghệ, không thua kém những tập đoàn đa quốc gia đã từng làm việc để phát huy hết khả năng của mình. Và trên hết, đội ngũ nhân tài thấy được những đóng góp của họ cho sự phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam, với những bài toán thú vị tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống hằng ngày.

Sở hữu môi trường phát triển công nghệ lý tưởng, One Mount đang là lựa chọn của nhiều nhân tài Việt.

Từng làm việc tại công ty công nghệ hàng đầu khu vực, Hiếu Nguyễn - Trưởng phòng Kỹ thuật dữ liệu tại One Mount cho biết, môi trường làm việc mới tại Việt Nam giúp anh có nhiều không gian để thể hiện bản thân khi mọi thứ đều chuyển động nhanh chóng và linh hoạt, mọi nhân viên đều biết đang làm gì, đóng góp giá trị gì và điều gì đang chờ đợi.

“Được làm việc, cống hiến cùng những nhân tài đã chinh chiến khắp các trụ sở công nghệ toàn cầu, tại một công ty “Made in Vietnam”, với hệ sinh thái dữ liệu do chính đôi tay ta tạo nên chính là điều tuyệt vời nhất thôi thúc tôi”, Hiếu khẳng định.

Khi “chất xám Việt” trở về cũng mở ra một xu hướng mới đầy hứa hẹn, bởi những nhân tài đã thành danh ở thung lũng công nghệ hàng đầu thế giới chính là những người thầy tốt nhất để đào tạo, dìu dắt thế hệ những tài năng công nghệ trong nước phát triển.

Tại One Mount, các chương trình đào tạo như “Fresh Geeks” dành cho sinh viên chuyên ngành dữ liệu và công nghệ; “Next Generation Customer Development” cho lĩnh vực thương mại, dịch vụ khách hàng và đối tác; hay “Mid-careers Incubator” tập trung tuyển dụng các ứng viên có kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm đã tạo được tiếng vang lớn.

Được đào tạo bởi đội ngũ kỹ sư dữ liệu đẳng cấp theo cơ chế cố vấn (mentorship), những “viên ngọc thô” sẽ nhanh chóng lột xác để trở thành "thế hệ vàng" cho giai đoạn chuyển đổi số trong những năm tới.

Liên tục thu hút nhân tài trở về và ươm mầm tài năng trẻ trong nước, những doanh nghiệp công nghệ như One Mount đang tạo ra một mạng lưới toàn cầu thu nhỏ, nơi tất cả nhân viên đều có cơ hội học hỏi và phát triển từ những tài năng hàng đầu thế giới – ngay chính tại Việt Nam.

Đội ngũ nhân tài công nghệ đã thành danh tại nước ngoài, cùng thế hệ tài năng trẻ đang được ươm mầm sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội, góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số thế giới.