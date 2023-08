Doanh nghiệp 'chiếm' đất khai thác mỏ trái phép ở Huế: Sai phạm nối sai phạm

(VTC News) -

Video: Doanh nghiệp 'chiếm' đất, rầm rộ khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế

Liên quan đến việc doanh nghiệp ở Huế 'chiếm' nhiều hecta đất để khai thác khoáng sản sai quy định, theo hồ sơ PV VTC News có được, trước khi bị đoàn công tác của Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế lập biên bản, yêu cầu đưa phương tiện máy móc ra khỏi công trường khai thác đất sai phép tại khu vực mỏ thôn Phường Hóp (xã Phong An, huyện Phong Điền) thì năm 2020 cũng tại khu vực này Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 từng bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt về hành vi tương tự và những sai phạm của công ty này cũng được nêu trong Kết luận số 1782/KL-TTCP ngày 4/8/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Đại công trường khai thác đất sai phép của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An).

Bị Thanh tra Chính phủ điểm tên

Cụ thể, năm 2014, Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng ý cho phép khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An, huyện Phong Điền) theo Quyết định số108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014, diện tích khai thác là 15,9 hecta. Trữ lượng khai thác là 1.000.596 m3 và công suất khai thác là 71.500 m3/năm. Thời hạn cấp phép khai thác lần đầu là 5 năm kể từ ngày ký.

Năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có văn bản số 18/GP-UBND ngày 07/3/2019 cho phép gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản số 108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 để Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 tiếp tục khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An).

Sai phạm của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 bị Thanh tra Chính phủ nhắc đến trong Kết luận số 1782/KL-TTCP ngày 4/8/2023.

"Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép khai thác khoáng sản số 108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 của khoáng sản số 108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Các nội dung khác của Giấy phép khai thác khoáng sản số 108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014 không thay đổi", văn bản 18/GP-UBND ngày 7/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rõ.

Đáng chú ý, trong Quyết định 108/QĐ-UBND yêu cầu Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 trước khi khai thác có trách nhiệm: "Phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; báo cáo Sở TN&MT, chính quyền địa phương kiểm tra tại thực địa, xác định toạ độ, mặt bằng và cắm mốc giới phạm vi khu vực được phép khai thác; phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật".

Bị Thanh tra Chính phủ điểm tên chưa bao lâu thì hành vi khai thác đất sai phép của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 tại khu vực Phường Hóp vẫn tiếp diễn.

Thế nhưng, theo một phần nội dung nêu trong Kết luận số 1782/KL-TTCP ngày 4/8/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế cung cấp cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn có nêu: "Công ty thực hiện khai thác khi chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng, chưa được thuê đất; từ năm 2014 đến năm 2020 Công ty chiếm đất rừng sản xuất với diện tích 69.004 m2, đã bị xử phạt 542.896.000 đồng".

Tái diễn vi phạm

Theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính Phủ thì từ năm 2014 đến năm 2020, Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 chiếm đất rừng sản xuất với diện tích gần 7 hecta. Tuy nhiên, mãi đến năm 2020 doanh nghiệp này mới bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt.

Cụ thể, theo Quyết định số 1983/QĐ-XPVPHC ngày 4/8/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 (trụ sở chính tại KM 23, Quốc lộ 1A, xã Phong An, huyện Phong Điền - người đại diện pháp luật là ông Hoàng Bằng) do hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích chiếm từ 1 hecta trở lên trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An).

Từ năm 2014 đến nay Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 khai thác sai phép nhiều hecta đất rừng tại khu vực Phường Hóp nhưng mới bị xử phạt một lần.

Mức phạt mà Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 phải chịu cho hành vi nêu trên là 120.000.000 đồng. Ngoài bị xử phạt doanh nghiệp này buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm với số tiền là 422.896.000 đồng và buộc phải thực hiện thuê đất theo quy định.

Hơn 4 tháng sau khi ra quyết định xử phạt, ngày 18/12/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định số 3203/QĐ-UBND điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5. Cụ thể, cho thay đổi công suất khai thác (thể tự nhiên) từ 71.500 mét khối/ năm (theo giấy phép số 108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014) thành 600.000 mét khối/năm và thời gian gia hạn 5 năm (theo giấy phép gia hạn khai thác số 18/GP-UBND ngày 07/3/2019) xuống còn 1 năm.

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có Quyết định số 2270/QĐ-UBND về việc đóng cửa một phần diện tích khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An) của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 mà UBDN tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cấp cho Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 theo Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 15/1/2014. Lý do là một phần diện tích được cấp phép khai thác đã khai thác hết trữ lượng. Diện tích đóng cửa mỏ là 6,96 hecta.

Việc khai thác đất sai phép của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 chỉ tạm chấm dứt sau khi có sự vào cuộc của VTC News.

Gần 3 tháng sau, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế lại tiếp tục cho phép Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Phường Hóp (xã Phong An) để phục vụ cho Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn; Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài; Dự án Chương trình phát triển các Đô thị loại II (Đô thị xanh) và các dự án khác có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước tại Thừa Thiên - Huế theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 63/GP-UBND ngày 3/11/2022.

Diện tích khai thác trong giấy phép lần này là 8,93 hecta và thời hạn khai thác là 2 năm (kể từ ngày ký) với trữ lượng địa chất thể tự nhiên được phê duyệt là 1.160.742 m3. Công suất khai thác năm thứ nhất là 550.000 m3/năm và năm thứ 2 là 547.531 m3/năm.

Trong giấy phép cũng yêu cầu Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 phải thực hiện lập thủ tục thuê đất trước khi tiến hành khai thác và các quy định liên quan khác theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, mặc dù chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được thuê đất nhưng Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 tự ý thực hiện khai thác tại khu vực mỏ đất tại thôn Phường Hóp (xã Phong An).

Nội dung này được VTC News phản ánh trong các bài "Doanh nghiệp ở Huế 'chiếm' nhiều hecta đất để khai thác mỏ sai quy định" đăng ngày 29/8/2023 và bài "Thâm nhập đại công trường khai thác khoáng sản sai phép ở Thừa Thiên - Huế" đăng ngày 30/8/2023.

Sau đó, đoàn công tác của Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế đến hiện trường lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp ngừng hành vi khai thác trái phép và đưa toàn bộ thiết bị, máy móc ra khỏi hiện trường. Như vậy, từ năm 2014 đến nay rất nhiều hecta rừng ở thôn Phường Hóp bị Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 "chiếm" để khai thác đất trái phép nhưng mới bị xử phạt một lần với mức phạt là 120.000.000 đồng và tiền bất hợp pháp phải nộp lại chỉ là 422.896.000 đồng.

Trả lời PV VTC News, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các bước để xử lý vi phạm của Công ty CP Lâm nghiệp 1-5 theo đúng quy định của pháp luật.