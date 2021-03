Doanh nghiệp bất động sản cùng địa phương đánh thức tiềm năng phát triển

(VTC News) -

Sau 35 năm đổi mới, diện mạo và vị thế của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và vững mạnh. Mỗi một mảnh đất, vùng quê trên khắp dải đất chữ S đã nỗ lực vươn mình để thay đổi, phát triển. Kết quả ngày hôm nay là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó có sự phát triển hoàn thiện và đồng bộ của cơ sở hạ tầng.

BĐS kiến tạo hạ tầng, thay đổi diện mạo

Ngoài điện, đường, trường, trạm, hạ tầng còn bao gồm các công trình công cộng, trung tâm thương mại và nhà ở. Những yếu tố này đảm bảo cho việc phát triển mục đích thương mại và giải trí để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Nhiều vùng đất đã có sự thay đổi diện mạo lẫn tiềm lực kinh tế nhờ việc kêu gọi các nhà đầu tư BĐS “mang” dự án về địa phương mình. Điển hình như “thiên đường du lịch” Phú Quốc, Đà Nẵng hay “khu nhà giàu” Phú Mỹ Hưng (Quận 7 – TP.HCM) – nơi mà trước đây chỉ là vùng trũng lầy, ngập mặn hoang hoá.

Tích cực tiếp thu bài học thành công với tư duy đổi mới, Hậu Giang – một tỉnh trẻ của vùng Tây Nam Bộ cũng “lột xác”, thay đổi diện mạo đô thị nhanh chóng nhờ chương trình kêu gọi đầu tư mang tên “Hậu Giang mở mang đô thị”. Từ hình ảnh vùng quê miền Tây với bến nước, ghe xuồng và xóm làng đơn sơ, Hậu Giang, đặc biệt là thủ phủ Vị Thanh giờ đây khoác lên mình tấm áo mới hiện đại của một đô thị mới.

Một dự án được đầu tư quy hoạch đồng bộ và bài bản tại Hậu Giang.

Những năm gần đây, các tập đoàn lớn đã và đang đầu tư nhiều dự bất động sản lớn tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tiêu biểu phải kể đến: Vingroup, DIC hay Cát Tường Group với dự án Khu đô thị Cát Tường Western Pearl quy mô 80ha tại Phường 5, TP. Vị Thanh.

Những dự án lớn không chỉ góp phần thay đổi diện mạo thành phố trẻ Vị Thanh mà còn tạo đà, thu hút nguồn vốn đầu tư từ trong lẫn ngoài nước. Trong đó, Cát Tường Western Pearl được đánh giá là khu đô thị giao thương sầm uất, kết hợp hoàn hảo giữa an cư và đầu tư, giúp Vị Thanh vươn mình trở thành đô thị hiện đại.

Cát Tường Western Pearl - An cư lý tưởng, đầu tư thịnh phát

Với tầm nhìn kiến tạo khu đô thị hiện đại được quy hoạch đồng bộ, dự án Cát Tường Western Pearl không chỉ mang đến trải nghiệm an cư đẳng cấp mà còn thỏa mãn những yêu cầu đầu tư khắt khe.

Trong năm 2020, Cát Tường Western Pearl đã dành được hàng loạt giải thưởng uy tín. Đây là dự án duy nhất của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận là “Dự án đáng sống năm 2020” từ VCCI và “Dự án BĐS liền thổ tốt nhất Đông Nam Á 2020” tại giải thưởng Dot Property Southeast Asia Awards 2020 (Giải thưởng BĐS Đông Nam Á 2020).

Điểm nổi bật của dự án nằm ở những tiện ích và giá trị đầu tư mang lại cho chủ nhân. Những tiện ích giải trí hấp dẫn phải kể đến như công viên giải trí Thế giới Kỳ diệu The Wonderful, công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The Miracle - “Công viên tái hiện 7 kỳ quan kiến trúc Cổ đại nổi tiếng thế giới đầu tiên tại Việt Nam” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập... Những công trình độc đáo này thu hút lượng lớn du khách đến với Hậu Giang, góp phần thúc đẩy du lịch tỉnh nhà phát triển.

Công viên Ánh sáng Kỳ quan Cổ đại The Miracle thu hút lượng lớn du khách đến tham quan.

Đặc biệt, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc quy mô 1,6ha sẽ được xây dựng với nhiều phân khu như ẩm thực, thời trang, sân khấu ca nhạc, đường sách… Theo dự kiến, trung tâm thương mại quy mô lớn nhất bậc nhất tỉnh Hậu Giang sẽ được xây dựng ngay Cát Tường Western Pearl 2, khi hoàn thiện sẽ tạo nên tổ hợp thương mại, giải trí sầm uất bậc nhất tỉnh nhà và vùng phụ cận.

Ngoài các tiện ích trên, chủ đầu tư Cát Tường Western Pearl còn mang đến giá trị tinh thần thông qua việc tổ chức những chương trình văn hoá, giải trí quy mô lớn. Tiêu biểu như sự kiện “Trung thu an lành - Trao nhau hạnh phúc” vào mùa Trung thu 2020, mới đây nhất là Đại nhạc hội “Nhịp sống muôn màu” (Giáng sinh Đỏ yêu thương) tại Cát Tường Western Pearl 2 vào cuối năm 2020.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, những giỏ hàng cuối cùng tại vùng trung tâm khu Tứ giác thương mại Bến Thành Pearl (thuộc Cát Tường Western Pearl 2) đang mở bán với giá hợp lý, nhiều ưu đãi, cam kết 100% Sổ Đỏ riêng từng nền.

Có thể nói, Cát Tường Group đã mang đến cho Vị Thanh một diện mạo khang trang hơn bằng dự án chất tượng của mình. Điều này sẽ còn nối dài đến nhiều vùng đất khác, tiếp nối hành trình 10 năm kinh doanh và phụng sự xã hội của doanh nghiệp.