Đoàn Văn Hậu: Vô địch cùng CLB Công an Hà Nội rất khác biệt

(VTC News) -

"Tôi và mọi người đều rất vui và hạnh phúc với chức vô địch V-League 2023", Văn Hậu chia sẻ sau khi cùng đội nhà giành ngôi vương V-League 2023.

CLB Công an Hà Nội là đội bóng thứ hai mà chàng tuyển thủ giành chức vô địch V-League. Trước đó là đội bóng cũ Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu bày tỏ: "Cảm giác vô địch lần này khác rất nhiều. Trải qua mùa giải với đội bóng mới, tôi gặp không ít khó khăn. Đây là chức vô địch rất ý nghĩa với tôi và là lần thứ 4 tôi vô địch. Hy vọng tôi sẽ giành nhiều danh hiệu hơn nữa".

Cảm xúc của Văn Hậu sau khi CLB Công an Hà Nội vô địch V-League 2023.

CLB Công an Hà Nội dù chỉ là tân binh của mùa giải này nhưng nhanh chóng khẳng định vị trí và trở thành tân vương. Họ là đội thứ hai trong lịch sử V-League vô địch ngay ở mùa bóng đầu tiên lên hạng.

Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại vô địch với cùng 38 điểm như Hà Nội FC nhưng xếp trên nhờ lợi thế hiệu số bàn thắng bại. Họ hòa CLB Thanh Hóa 1-1 ở vòng cuối. Trong khi đó, chiến thắng 3-2 không đủ để Hà Nội FC vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

"Đây là chức vô địch ý nghĩa với bản thân Hậu và đội bóng. Và danh hiệu này còn đặc biệt hơn nữa với người hâm mộ cũng như những người yêu mến CLB Công an Hà Nội. Rất lâu rồi đội mới quay trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Đây là nỗ lực xứng đáng với toàn thể đội bóng ở mùa giải năm nay", Đoàn Văn Hậu nói thêm.

Quang Hải, đồng đội của Văn Hậu ở Hà Nội FC lẫn CLB Công an Hà Nội cho biết: "Bản thân tôi cũng như các cầu thủ khác khi khoác lên mình màu áo của CLB Công an Hà Nội sẽ luôn ra sân và cống hiến như những chiến sỹ công an thực thụ.

Tôi nghĩ rằng đây là một chức vô địch ý nghĩa, mang lại cho Công an Hà Nội rất nhiều niềm tin, hy vọng. Cá nhân tôi và đồng đội tiếp tục nỗ lực để hướng tới những mùa giải tiếp theo, mang lại nhiều trận đấu hay hơn cho người hâm mộ đội bóng".