Độ mặn của sông gần bằng 1/3 nước biển, Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

(VTC News) -

Theo ghi nhận của PV VTC News, trong 2-3 ngày qua, một số khu vực tại quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Thanh Khê (các đường Chúc Động, Trần Văn Dư, Trần Đình Nam, Trần Hoành, Trần Xuân Lê, Trương Định, Trần Cao Vân…) xảy ra tình trạng thiếu nước hoặc nước yếu trong giờ cao điểm gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt của người dân.

Anh Nguyễn Hồng Ánh cho biết, dù nhà anh gần Nhà máy nước Cầu Đỏ nhưng thường xuyên bị mất nước hoặc nước yếu không thể chảy lên bồn chứa. “Đề nghị công ty kiểm tra khắc phục để người dân có nước sinh hoạt”, anh Ánh kiến nghị.

Cửa thu nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, Đà Nẵng.

Theo phản ánh của anh Vinh, gia đình anh ở khu vực kiệt 73 Trương Định (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) nhưng mấy ngày nay nước rất yếu. Đặc biệt, vào ngày 9/4, đến 21h20 nhưng vẫn chưa có nước để dùng.

Bức xúc vì thiếu nước sinh hoạt, liên tục trong 2 ngày 9 và 10/4, nhiều người đăng clip, ảnh lên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng phản ánh về tình trạng thiếu nước khiến sinh hoạt đảo lộn.

Trước phản ánh này, ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, suốt 1 tuần qua, nước từ thượng nguồn không về được đến cửa thu nước tại Trạm thu Cầu Đỏ mà chỉ đến Trạm bơm An Trạch (thượng lưu trạm Cầu Đỏ) nhưng mực nước cũng rất thấp nên quá trình sản xuất nước sạch gặp khó khăn.

“Việc lấy nước không hiệu quả dẫn đến nước sinh hoạt bị yếu ở một số khu vực cuối tuyến”, ông Hương nói và cho biết thêm nước chỉ yếu ở một số địa điểm cuối tuyến vì trạm An Trạch vẫn đảm bảo với công suất từ 280.000 - 290.000 m3/ngày đêm.

“Hiện nay nguồn nước thô từ cửa thu Cầu Đỏ hầu như không thể lấy được do độ mặn quá lớn. Hôm nay, độ mặn khoảng 8.000 mg/lít. Hôm qua, đỉnh điểm nhiễm mặn lên đến 10.000 mg/lít, bằng 1/3 độ mặn của nước biển”, ông Hương nói.

Trước tình hình này, Dawaco cũng như UBND TP Đà Nẵng kiến nghị các thủy điện xả nước và Cục Quản lý Tài nguyên nước cũng có công văn yêu cầu các thủy điện xả nước để cấp nước cho TP Đà Nẵng.

Cục Quản lý Tài nguyên nước đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành các hành hồ chứa A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6 (thượng nguồn sông Cầu Đỏ) đảm bảo tuân thủ vận hành xả nước về hạ du sông Vu Gia theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để đám bảo cấp nước an toàn cho Đà Nẵng.

Ông Hồ Hương cho biết thêm, bắt đầu sáng nay (10/4), mực nước tại Trạm bơm An Trạch đã có cải thiện, lưu lượng nước về khá nên công suất trạm bơm đã nâng lên khá tốt.

Đập ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ được xây dựng năm 2020 nhưng hiện đã tháo dỡ.

“Một tuần qua, nước từ thượng nguồn chưa về đến Cầu Đỏ mà chỉ về đến An Trạch. Do đó, công ty đã vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để cấp nước cho thành phố. Với Trạm bơm An Trạch, trước Tết chúng tôi đã có cải tạo trạm nâng công suất lên thêm vài chục ngàn m3 nữa. Sáng nay khi nước về thì trạm bơm hoạt động tốt”, ông Hương nói.

Với diễn biến nhiễm mặn như hiện và dự báo sẽ còn phức tạp trong thời gian tới, Dawaco trình phương án xây dựng đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ như từng thực hiện vào năm 2020 để lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng lưu.

“Hiện nay, Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố và chờ chủ trương đồng ý, công ty sẽ thi công ngay”, ông Hương thông tin.