Độ chìa khóa thông minh start stop cho ô tô và những lưu ý cần biết

(VTC News) -

Start stop smartkey cho ô tô là gì?

Start stop smartkey là chìa khóa điện tử dùng cho ô tô sử dụng công nghệ điều khiển từ xa để khởi động và dừng động cơ một cách tiện lợi, an toàn. Smartkey sử dụng tín hiệu không dây để điều khiển, mở khóa cửa và khởi động xe.

Dù ngày càng phổ biến nhưng một số mẫu xe giá rẻ không được nhà sản xuất trang bị hệ thống khởi động bằng nút bấm và smartkey. Vì vậy, việc độ start stop smartkey cho ô tô được nhiều người lựa chọn.

Những ưu điểm của start stop smartkey ô tô

Không chỉ khởi động dễ dàng, start stop smartkey ô tô còn có nhiều ưu điểm vượt trội sau:

Tính an toàn cao

Khi lắp hệ thống khởi động bằng nút bấm và chìa khoá thông minh start stop smartkey cho ô tô, chỉ có duy nhất chìa khoá thông minh chứa mã hoá khoá đã cài đặt mới có thể mở khoá được xe. Nếu không phải chìa khoá chứa mã hoá khoá thì hệ thống sẽ ngăn không cho động cơ xe khởi động dù đã ấn nút bấm start stop.

Vì vậy, so với sử dụng ổ khoá và chìa khoá cơ truyền thống thì Start Stop Smartkey có tính an toàn cao hơn.

Đề nổ/tắt máy thông qua nút bấm

Với bộ start stop, chủ xe không cần thực hiện thao tác tra chìa vào ổ mỗi lần khởi động xe. Bởi smartkey tự động phát tín hiệu đến hệ thống. Nếu mã hoá khoá chính xác, chủ xe chỉ nhấn nút Engine start stop là có thể nổ máy/tắt máy.

Khóa/mở cửa khi chìa khóa ở xa/gần

Start stop smartkey có tính an toàn cao. (Ảnh minh họa)

Thông qua nút bấm trên smartkey, người dùng có thể bấm mở cửa hoặc khoá cửa từ xa, hạ hoặc đóng kính cửa sổ từ xa. Một số bộ start stop còn có tính năng tự động mở khoá cửa khi smartkey ở gần xe trong vòng bán kính 1 - 5 m. Trái lại, nếu smartkey rời xa xe trên 1 - 5 m, hệ thống cũng sẽ tự động kích hoạt khoá cửa.

Báo động khi phát hiện cửa xe bị đập/cậy

Hệ thống start stop smartkey có chức năng khoá vô lăng và nhận diện khi có ngoại lực bất thường tác động lên xe khi xe đang khoá cửa. Nếu kẻ gian muốn đột nhập, cậy cửa thì hệ thống sẽ báo động.

Đóng/mở cốp xe tự động

Nếu ô tô có tính năng cốp điện khi lắp đặt bộ smartkey thì cốp xe có thể tự động đóng/mở nếu chìa khóa thông minh lại gần.

Cảnh báo quên chìa khoá

Một số dòng smartkey hiện có thêm tính năng cảnh báo khi chủ xe để quên chìa khoá trong xe.

Kết nối với điện thoại thông minh

Một số start stop smartkey còn có tính năng kết nối với điện thoại thông minh.

Những lưu ý khi sử dụng start stop smartkey

Để việc độ start stop Smartkey hiệu quả, khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Các loại xe số sàn không nên độ đề nổ từ xa vì nhiều tài xế có thói quen để nguyên số, chỉ kéo phanh tay khi xe dừng. Khi ấy nếu lỡ tay bấm nút đề nổ từ xa trên smartkey thì xe có thể tự chạy rất nguy hiểm.

- Không nên sử dụng chìa khóa thông minh khi pin yếu hoặc đang ở gần tháp truyền hình, đài phát thanh, gần các thiết bị có sóng vô tuyến mạnh, sân bay.

(Ảnh minh họa)

- Không nên để chung chìa khóa với các thiết bị kết nối không dây, các thiết bị điện tử như: điện thoại thông minh, máy tính xách tay.

- Không nên để điều khiển ở nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm hoặc từ trường mạnh.

- Không nên mua start stop dùng mã code cố định bởi kẻ gian có thể sử dụng thiết bị dò tần số để lấy cắp mã code. Nên ưu tiên chọn start stop dùng mã code thay đổi.

- Cảnh giác tuyệt đối với start stop giá rẻ: Trên thị trường hiện có nhiều dòng start stop giá rẻ, thậm chí có loại chỉ vài trăm nghìn. Tránh mua các loại này bởi dễ bị rủi ro do không đảm bảo chất lượng.

- Cần đảm bảo lắp đặt đúng kỹ thuật: Với các dòng xe độ lắp thêm start stop bắt buộc phải can thiệp đến hệ thống điện trên xe. Do đó, hãy liên hệ với các trung tâm, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa uy tín để đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và an toàn của sản phẩm.