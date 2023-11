Diva Thanh Lam và con rể song ca trong liveshow 'Mùa thu vàng'

(VTC News) -

Liveshow Mùa thu vàng - chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra tại Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình quy tụ những giọng ca hàng đầu, cũng là những người thầy nổi tiếng của khoa như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, ca sỹ Lan Anh, ca sỹ Tân Nhàn, Phương Uyên, Phúc Tiệp, Tố Loan, Lê Anh Dũng, Bích Hồng, Hương Ly, Mạnh Hoạch, Thăng Long…

NSND Quang Thọ vinh dự và cảm động khi được đứng chung sân khấu với các học trò của mình.

Phần đầu chương trình với chủ đề Ánh dương là những tác phẩm cổ điển, kinh điển trong giáo trình đào tạo của khoa Thanh nhạc, đó là những aria, bản romance hay nhất, tiêu biểu nhất mọi thời đại.

Tiết mục mở đầu, bản O Sole Mio gây ấn tượng mạnh với khán giả với sự trình diễn của 4 thầy trò thuộc 4 thế hệ nối tiếp nhau và đều là những giọng ca nam hàng đầu Việt Nam: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, Phúc Tiệp và Mạnh Hoạch.

NSND Quang Thọ - người thầy của nhiều thế hệ học trò của học viện, chia sẻ: “Tôi thấy vinh dự và cảm động khi được đứng chung sân khấu với các học trò của mình. Dù được công nhận bởi danh hiệu hay chưa, các em đều đã được khán giả tôn vinh là những giọng ca vàng được nhiều người ngưỡng mộ”.

NSND Quốc Hưng, tổng đạo diễn chương trình.

Tổng đạo diễn chương trình, NSND Quốc Hưng, cho biết anh mong muốn thực hiện đêm nhạc Mùa thu vàng dịp 20/11 như một lời tri ân sâu sắc dành cho các nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những thầy cô của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những người đã đào tạo nhiều thế hệ học trò, thế hệ nghệ sỹ đã thành danh và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Mạnh Hoạch thú nhận: “Lần đầu tiên chung sân khấu với thầy và thầy của những người thầy, tôi thực sự rất áp lực”. Anh nói mình có cảm giác như đang đi thi cuối kỳ.

Ca sỹ Phúc Tiệp hoà giọng cùng Đào Tố Loan.

Tiếp theo, Đào Tố Loan thể hiện Music of the night - trích từ nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát. Tố Loan cũng song ca cùng Phúc Tiệp ca khúc The Prayer...

Phần hai với chủ đề Khúc thu ca là những bản tình ca lãng mạn về mùa thu hay vẻ đẹp của quê hương đất nước. Ba cô trò Lan Anh - Tân Nhàn - Hương Ly thể hiện ca khúc Thu vàng.

Họ là 3 thế hệ cô trò đã dìu dắt nhau thành công trong sự nghiệp, đều là những nghệ sỹ có vị trí khó thay thế trong dòng nhạc của mình. Họ đang là những giảng viên nổi tiếng của khoa Thanh nhạc.

Ba cô trò Lan Anh - Tân Nhàn - Hương Ly đã thể hiện ca khúc "Thu vàng".

Khán giả xúc động khi thưởng thức những bản nhạc như: Tình em (tác giả Huy Du) qua phần biểu diễn của NSND Quang Thọ, Người con của dòng sông (Xuân Trí) qua phần thể hiện của Bích Hồng, Không còn mùa thu (Việt Anh) với giọng hát Phương Uyên.

Các tác phẩm Ngẫu hứng sông Hồng (tác giả Trần Tiến) qua phần thể hiện của Hương Ly hay Bên em là biển rộng (Bảo Chấn) qua giọng hát Thăng Long lại cho thấy sự trẻ trung, mới mẻ của thế hệ ca sỹ tiếp nối tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Lê Anh Dũng song ca đầy tình tứ với Lan Anh.

Phần ba Bản tình ca cho em là những tác phẩm lãng mạn phù hợp với thời gian và những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa thu Hà Nội. Lê Anh Dũng thể hiện Thu về trong mắt em (Phạm Mạnh Cương) và song ca với Lan Anh ca khúc Những gì đẹp nhất. Ca sỹ Lan Anh cũng thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương - Mùa thu yêu thương.

Một điểm nhấn đáng nhớ của chương trình là sự trở lại của những học trò khoa Thanh nhạc, đặc biệt là một diva từng theo học tại khoa từ năm 9 tuổi - Thanh Lam. Chị gửi tặng khán giả các ca khúc Ngôi sao cô đơn và Gọi anh.

Diva Thanh Lam và con rể Thăng Long đã có màn hoà giọng ấn tượng với ca khúc "Gọi anh".

Thanh Lam song ca với con rể là nghệ sỹ Thăng Long, giảng viên của khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đây cũng là một sự tiếp nối thế hệ rất đặc biệt.

Sự góp mặt của Quang Hà cũng khuấy động khán phòng của phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sau Dấu chân địa đàng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, Quang Hà trở lại với dòng nhạc trẻ sở trường. Anh còn thể hiện ca khúc Ngỡ của Khắc Việt - ca khúc giúp Quang Hà có chỗ đứng trong lòng khán giả hơn 10 năm qua. Rất nhiều khán giả, trong đó không ít người lớn tuổi, hòa giọng, bật đèn flash cổ vũ nam ca sỹ.

Ca sĩ Quang Hà khuấy động không khí với những ca khúc nhạc trẻ sở trường.

Khép lại chương trình là ca khúc Nhớ về Hà Nội qua phần thể hiện của tất cả các nghệ sỹ tham gia chương trình như lời tạm biệt và cảm ơn khán giả.