Đinh Hiền Anh tổ chức đêm nhạc, quyên góp hơn 34 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Xuất phát từ nỗi niềm đau đáu với quê hương, ca sĩ Đinh Hiền Anh đã bàn bạc cùng các đơn vị để tổ chức đêm nhạc Ru bão tại Nghệ An.

Cô liên lạc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Hà Nội và mọi người đều nhiệt tình tham gia mà không nhận cát-sê như: NSND Thanh Hoa, diva Thanh Lam, Sao Mai Đinh Thành Lê, Phạm Thuỳ Dung, Bích Hồng…

Ngay cả những tên tuổi khác trong giới diễn viên như NSND Hoàng Dũng, NSND Công Lý, Bằng Kiều, diễn viên Việt Anh hay Á hậu Thuỵ Vân… cũng bay từ Hà Nội vào Vinh để ủng hộ cho đêm nhạc.

Các nghệ sĩ tham gia đêm nhạc "Ru bão" và không lấy cát-sê.

Chương trình tối qua được dàn dựng công phu và có giới thiệu nhiều ca khúc mới do các nhạc sĩ sáng tác về vụ sạt lở Rào Trăng 3, bão lũ miền Trung. Xen kẽ các tiết mục nghệ thuật, những phóng sự chân thực về tình trạng lũ lụt tại Huế, Quảng Trị được cập nhật khiến khán giả có mặt tại phim trường không khỏi đau lòng. Trong đêm nhạc, toàn bộ trường quay còn dành một phút tưởng niệm cho những cán bộ chiến sĩ, người dân đã mất trong đợt lũ vừa qua.

NSND Hoàng Dũng ngồi dưới hàng ghế khán giả theo dõi đêm nhạc. Ông bùi ngùi trước những hình ảnh của đồng bào miền Trung, đặc biệt là lời tâm sự của những nhân chứng sống trở về sự vùng sạt lở. NSND Hoàng Dũng bày tỏ: “Bên ngoài kia, các chiến sĩ vẫn chiến đấu để cứu trợ cho người dân. Tôi không biết nói gì ngoài sự cảm kích với họ. Tôi xót xa trước ánh mắt vô vọng của những người dân nhưng cũng cảm nhận được tình người trân quý như thế nào trong lúc này”.

NSND Hoàng Dũng, NSND Thanh Hoa, ca sĩ Bằng Kiều, NSND Công Lý trong đêm nhạc "Ru bão".

Một số nhân vật trong các phóng sự của Đài truyền hình Nghệ An đã có những chia sẻ khiến trường quay lặng đi vì xúc động. Anh Phạm Tấn An, nhân viên thông tin, Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hường Phùng, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị, một trong 5 nạn nhân sống sót sau vụ lở núi kinh hoàng nhớ lại, anh nghe tiếng nổ lớn lúc nửa đêm cùng tiếng kêu cứu của đồng đội. Anh đã cố gắng cứu đồng đội bị bức tường đè lên nhưng không thể. Bây giờ nhắm mặt lại, anh vẫn cứ ngỡ các đồng đội (đã hy sinh) mới hôm nào cùng anh đi cứu dân, cùng nhau ăn bữa cơm giản dị.

Chị Lệ Thị Bích Hằng, vợ đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nước mắt chảy dài nói về ước ao có thêm một đứa con của hai vợ chồng, nhưng nay anh đã ra đi, để lại chị với sự trống trải, thương đau.

Ca sĩ Trọng Tấn.

Kết thúc đêm nhạc, số tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An nhận được là hơn 34,2 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, những mạnh thường quân và cá nhân… ủng hộ cứu trợ cho miền Trung. Đây là số tiền lớn mà ca sĩ Đinh Hiền Anh cũng như ban tổ chức không nghĩ có thể làm được từ khi khởi xướng chương trình. Hiện tại, số tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An vẫn mở để mọi người tiếp tục chung tay giúp đỡ miền Trung.

Diva Thanh Lam.

“Tôi rất hạnh phúc bởi đêm nhạc đã diễn suôn sẻ, thành công và quyên được số tiền lớn dù thời gian tổ chức khá gấp gáp. Mong rằng tấm lòng và sự nỗ lực của những người nghệ sĩ như chúng tôi trong việc kêu gọi cứu trợ sẽ giúp được bà con khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống”, Đinh Hiền Anh cho biết. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, sau chương trình tối qua, cô gần như kiệt sức do bị sốt và liên tục làm việc lo cho đêm nhạc gần 10 ngày qua.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh trình diễn trong đêm nhạc.

Đêm nhạc từ thiện Ru Bão do ca sĩ Đinh Hiền Anh khởi xướng và kết hợp tổ chức cùng Đài truyền hình Nghệ An, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An, Cục Chính trị Quân khu 4, diễn ra vào tối 23/10 và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Nghệ An.

Chương trình là khúc tráng ca về sự hy sinh của những người chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4, vì tính mạng và cuộc sống của người dân, hy sinh tính mạng trong lúc làm nhiệm vụ cứu trợ. Đêm nhạc cũng là sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau, khó khăn của các nghệ sĩ và nhiều tổ chức với thân nhân các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ miền Trung.

Video: Phần trình diễn của ca sĩ Đinh Hiền Anh