Đình chỉ 3 thuyền trưởng vi phạm khi chở khách tham quan vịnh Hạ Long

(VTC News) - Ba thuyền trưởng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long bị đình chỉ hoạt động 6 tháng do vi phạm các quy định vận chuyển khách.

Ngày 9/3, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết ra văn bản xử lý 3 thuyền trưởng và 3 tàu chở khách vi phạm trong việc vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

Theo đó, ngày 22/2, trong quá trình giám sát hoạt động của tàu du lịch vận chuyển khách tham quan trên vịnh Hạ Long, lực lượng giám sát của Ban quản lý vịnh Hạ Long phát hiện tàu du lịch Cửu Long 09 QN-2782 và Thanh Niên QN 6633 có hành vi để phương tiện khác đeo bám vào tàu của mình để bán hàng hóa, dịch vụ (hải sản) cho khách du lịch trên tàu.

Hành vi trên đã vi phạm điểm c khoản 2 điều 26 Quy định tạm thời về quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Những năm gần đây, Quảng Ninh luôn xử lý mạnh tay đối với các hành vi vi phạm của các thuyền trưởng, thuyền viên, nhân viên khi vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long.

Do đó, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với 2 tàu khách nói trên. Thời gian từ chối cấp phép 10 ngày, bắt đầu từ 10/3.

Đồng thời, Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh không cho phép ông Phạm Văn Hợi – Thuyền trưởng tàu du lịch Cửu Long QN 2783 và ông Trần Văn Thành – Thuyền trưởng tàu du lịch Thanh Niên QN 6633 có tên trong danh bạ thuyền viên, nhân viên làm việc của tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long trong thời gian 6 tháng, kể từ 10/3.

Ngoài ra, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thu hồi thẻ ra, vào cảng đối với 2 thuyền trưởng vi phạm trong thời gian trên.

Trước đó, ngày 7/3, UBND TP Hạ Long ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng có thời hạn hiệu lực hợp đồng đã ký với tàu du lịch New World 88 QN7596 do hệ thống camera giám sát trên tàu "có cũng như không".

Theo đó, trên tàu du lịch New World 88, BKS QN-7596 lắp đặt 3 mắt camera giám sát tại khoang hành khách và 2 bên mạn tàu, tuy nhiên tất cả các camera đều không có thẻ nhớ nên không hoạt động và lưu giữ được hình ảnh trên tàu.

Hệ thống camera trên tàu không có thẻ nhớ nhưng thuyền trưởng Trần Văn Hà không báo cáo Công ty để sửa chữa, lắp đặt và báo cơ quan chức năng biết.

Trong khi đó, theo lời trình bày của anh Ngô Thanh Tùng – chủ tàu (bên cho thuê), khi bàn giao cho Công ty Cổ phần du thuyền 5 sao Hồng Phong, hệ thống camera trên tàu hoạt động bình thường và có thẻ nhớ.

Do đó, UBND TP Hạ Long yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long căn cứ Hợp đồng số 37/2018 đã ký với Công ty Cổ phần du thuyền 5 sao Hồng Phong, ban hành thông báo tạm dừng có thời hạn hiệu lực hợp đồng trên đối với tàu du lịch New World 88 QN 7596, do vi phạm hợp đồng, trong thời gian 3 tháng kể từ 10/3.

Đồng thời, Ban quản lý vịnh Hạ Long thông báo tới Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh để làm cơ sở từ chối cấp phép rời cảng bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đối với tàu du lịch nêu trên.

Bên cạnh đó, thông báo cho Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh không cho phép ông Trần Văn Hà – Thuyền trưởng tàu du lịch New World 88 QN7596 có tên trong danh bạ thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong thời gian 6 tháng kể từ 10/3.

Minh Khang