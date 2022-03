Điều hòa tích hợp công nghệ nanoe™ X - giải pháp khí sạch cho cuộc sống

(VTC News) -

Những bận tâm mới trong cuộc sống “bình thường” hậu đại dịch

Hiện nay, dù đa số người dân đã tiêm 2 mũi vaccine, số ca F0 vẫn tăng hàng ngày, nguy cơ nhiễm bệnh còn cao. Do đó, mọi người luôn ý thức mang khẩu trang, giữ khoảng cách, thường xuyên sát khuẩn, hạn chế đến nơi đông người nếu không thật cần thiết.

Sinh hoạt nơi công sở cũng khác xưa. Bớt hẳn những cảnh tụm năm tụm bảy, nhiều công ty còn cho nhân sự thay phiên nhau làm việc tại nhà để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm. Mỗi khi phát hiện ca bệnh là mọi người lại test nhanh, rồi tự cách ly, theo dõi sức khỏe. Tất cả đã thành thói quen, quy trình ứng phó COVID-19, mọi người cứ thế mà làm, không ai hoảng loạn, hoang mang.

Chị Trần Ngọc Phương Lan, nhân viên văn phòng tại Quận 1, TP.HCM cho biết: “Công ty đã hoạt động bình thường rồi. Có khác trước chút ít là chúng tôi luôn đảm bảo 5K, nhắc nhở nhau giữ sức khỏe, tập thở hàng ngày để hệ hô hấp hoạt động tốt. Ai cũng theo dõi sát diễn biến dịch quanh mình để ứng phó kịp thời”.

Anh Phạm Quốc Bình, chủ một doanh nghiệp tại Phú Nhuận, chia sẻ: “Tôi xác định sống chung với COVID-19 là quá trình lâu dài, vì vậy, cách tốt nhất bây giờ là cố gắng giữ bầu không khí trong lành nhất có thể để tránh sự lây lan của virus, vi khuẩn. Nhưng tôi vẫn đang đi tìm giải pháp để giữ được không gian khỏe mạnh, an toàn”.

Môi trường sạch khuẩn rất quan trọng với sức khỏe con người.

Thêm an tâm với bầu không khí trong lành nhờ công nghệ công nghệ nanoe™ X

Có thể nói chưa bao giờ người dân lại quan tâm đến các giải pháp làm sạch bầu không khí trong môi trường kín như hiện nay. Nhiều thiết bị lọc khí tiên tiến, chất lượng tốt được giới thiệu, nhằm góp phần nâng cao chất lượng bầu không khí trong nhà.

Trong số các giải pháp làm sạch không khí hiện nay, công nghệ nanoe™ X rất được ưa chuộng nhờ nhiều ưu điểm vượt trội.

nanoe™ X là các phân tử nước tích điện có kích thước siêu nhỏ, chứa các gốc hydroxyl (OH) tự do, dễ dàng phản ứng với các phân tử như hydro. Nhờ phản ứng này, các gốc OH có khả năng ức chế hoạt động của virus, vi khuẩn, nấm mốc và vô hiệu hóa tác động của chúng. Quy trình này diễn ra tự nhiên, liên tục, giúp cải thiện đáng kể môi trường trong nhà.

Gốc OH tự do dễ dàng phản ứng với phân tử hydro, vô hiệu hóa các tác nhân gây hại.

Điều hòa Panasonic tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X mang đến một giải pháp không khí trong lành cho nhà riêng, công sở, trường học… khi trở lại cuộc sống bình thường mới. Đặc biệt, ở những nơi tập trung đông người như bệnh viện, cơ sở y tế, điều hòa công nghệ nanoe™ X càng phát huy tác dụng.

Nhằm chung tay cùng các cơ sở tuyến đầu chống dịch, công ty Panasonic Việt Nam đã trao tặng 261 điều hòa tích hợp công nghệ lọc khí nanoe™ X cho 3 bệnh viện lớn tại Hà Nội trong khuôn khổ dự án “Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện”. Dự án sẽ tiếp tục triển khai tại Huế và TP.HCM trong tháng 3 tới với tổng giá trị tài trợ lên tới 15 tỷ đồng.

Panasonic tài trợ điều hòa không khí cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Với dòng điều hòa thế hệ mới này, bầu không khí tại bệnh viện sẽ trong lành hơn, góp phần giúp bệnh nhân giải tỏa nỗi lo lây nhiễm chéo và các y, bác sỹ an tâm làm việc.

Ngoài ra, điều hòa tích hợp công nghệ nanoe™ X của Panasonic cũng được sử dụng ngày càng phổ biến trong các văn phòng, trường học, nhà riêng, mang đến cho mọi người bầu không khí sạch lành, mát mẻ, giúp họ thêm yên tâm hơn trong mọi sinh hoạt bình thường mới.