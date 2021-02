Điều gì mang đến sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản Tân An, Long An?

(VTC News) -

Không rầm rộ như nhiều khu vực khác, bất động sản Tân An được các “ông lớn” âm thầm sở hữu từ nhiều năm nay bởi nhận thấy được rất rõ bức tranh toàn cảnh của nơi đây. Trong đó, thông tin điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Tân An - Long An sẽ thuộc về khu Tây TP.HCM càng tạo đà cho BĐS nơi đây phát triển.

Thành phố Tân An đang thay đổi từng ngày.

Tân An là thành phố trực thuộc tỉnh Long An, cách TP.HCM khoảng 40 km và giữ vị trí cửa ngõ quan trọng nối liền Đông Nam Bộ với Đồng Bằng Sông Cửu Long. Nhiều năm trở lại đây, giới kinh doanh BĐS, nhà đầu tư đổ xô về Tân An để mua nhà, đất nền ngày càng đông khiến thị trường BĐS nơi đây cực kì sôi động.

Phân tích lý do vì sao thành phố Tân An trở thành điểm sáng của BĐS Long An, giới chuyên gia BĐS cho rằng: Thành phố Tân An là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Long An và đang trên đà phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị loại I. Nơi đây liền kề TP.HCM nhưng lại sở hữu quỹ đất sạch lớn, không gian thoáng đáng và một nhịp độ phát triển kinh tế năng động.

Đặc biệt, thành phố Tân An cũng được thừa hưởng nhiều lợi thế khi tỉnh Long An đang có nhiều phương án, chính sách để thúc đẩy sự hoàn thiện của hạ tầng, giao thông và chính sách thu hút đầu tư. Trong đó, việc xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông được đề cao với các công trình trọng điểm như Cầu bắc qua sông Vàm cỏ Tây (thuộc đường vành đai thành phố Tân An), 03 cây cầu trên ĐT.827E (cầu bắc qua sông cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông); Phối hợp, thúc đẩy việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62, Quốc lộ N2,...

Như vậy, có thể thấy rằng cơ hội cho thị trường bất động sản Long An nói chung, Tân An nói riêng năm 2021 từ quy hoạch phát triển thị trường tới quy hoạch giai thông kết nối là rất tốt. Đây cũng chính là lời giải cho BĐS Tân An có nhiều thời điểm bị mắc kẹt trong thời gian qua.

Phối cảnh KĐT ven sông– phía Tây TP.HCM: La Villa Green City

Khảo sát thực tế cho thấy thời gian gần đây, các hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố Tân An hiện diễn rất sôi động. Nhiều chuyên viên môi giới BĐS có kinh nghiệm cho rằng: thị trường đang vào thời điểm cuối năm, nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính để sở hữu BĐS và chờ đón điểm rơi của thị trường vào đầu năm sau. Hiện đất nền, nhà phố đều tăng đều theo thời gian. Vị trí BĐS càng gần trung tâm và đường càng lớn thì giá càng cao. Đơn cử như các căn nhà phố, biệt thự tại dự án La Villa Green City. Tính từ đầu năm đến nay, giá trị BĐS tại đây đã tăng khoảng 7-10% so với thời điểm trước khi mở bán tùy sản phẩm.

La Villa Green City là khu đô thị tọa lạc ngay trung tâm TP. Tân An, đối diện Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh Long An. Với các căn nhà phố, biệt thự được thiết kế tối ưu hóa diện tích, phong cách hiện đại, đan xen nhiều khoảng xanh, La Villa Green City hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội đầu tư – an cư giá trị tại phía Tây TP.HCM.

La Villa Green City cũng được ví như biểu tượng mới của thành phố Tân An, không chỉ mang đến hệ thống tiện ích hoàn thiện, nổi trội như: Sân tennis, sân bóng đá mini phục vụ cho hàng ngàn cư dân tại TP. Tân An; mà còn được xây dựng đồng bộ, cư dân đã về sinh sống đông đúc.

Hiện giá trị BĐS của Khu đô thị La Villa Green City vẫn không ngừng tăng khi tiến độ thành phố Tân An lên đô thị loại I đang gần kề.