Điều gì giúp Á vương Trịnh Xuân Nhản gây ấn tượng với khán giả?

Được biết đến sau phim "Lô tô", Trịnh Xuân Nhản gây ấn tượng cho khán giả bởi nhiều hoạt động sôi nổi trong năm 2017.

Trịnh Xuân Nhản là một 9x sáng giá của làng giải trí Việt. Từng được nhiều người biết đến khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Viet Fashion Icon 2015, chàng trai gốc Long An còn đạt thành tích Á vương cuộc thi Men of The Year 2016 được tổ chức tại Indonesia.

Gia nhập showbiz Việt chưa lâu nhưng trong năm 2017, Trịnh Xuân Nhản có nhiều hoạt động nổi bật gây ấn tượng với khán giả.

Với lợi thế ngoại hình, từng góp mặt trong vài dự án phim truyền hình lớn và luôn khao khát học hỏi, chinh phục những thử thách mới, Trịnh Xuân Nhản được đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và ê kíp tạo điều kiện để đảm nhận vai diễn quan trọng trong phim điện ảnh ăn khách Lô tô.

Vào vai Quân - chàng trai xuất thân từ một gia đình cơ cực, được “cô bầu” gánh lô tô cưu mang và liên tục trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, nhân vật đòi hỏi Trịnh Xuân Nhản phải thể hiện tốt cả hành động lẫn cảm xúc trong xuyên suốt diễn biến phim.

Khi đoàn phim công bố Trịnh Xuân Nhản sẽ tham gia diễn xuất với dàn nghệ sĩ nhiều kinh nghiệm như NSƯT Hữu Châu, Phương Thanh, Huỳnh Lập… nhiều khán giả nghi ngờ diễn viên trẻ sinh năm 1994 sẽ khó thể hiện tốt nhân vật quan trọng trong phim.

Tuy nhiên, khi Lô tô ra rạp cuối tháng 3/2017, Trịnh Xuân Nhản nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn, đồng nghiệp và khán giả bởi cách diễn tự nhiên, chân thật, đặc biệt là những trường đoạn tâm lý nặng.

Trịnh Xuân Nhản và vai diễn trong phim điện ảnh đình đám "Lô tô".

Sau khi gây ấn tượng với vai diễn điện ảnh đầu tay, Trịnh Xuân Nhản còn lấy nước mắt khán giả với bộ phim ngắn Tại sao giấu em. Hiện tại, nam nghệ sĩ 23 tuổi đang trong quá trình cân nhắc, lựa chọn kịch bản phù hợp để tiếp tục khẳng định vai trò diễn viên chuyên nghiệp trong năm 2018.

Năm 2017 cũng đánh dấu một năm đầy bận rộn của Trịnh Xuân Nhản với vai trò người mẫu ảnh, người mẫu catwalk trong loạt show diễn lớn.

Chỉ số hình thể cân đối, gương mặt lạnh lùng và kĩ năng trình diễn, tạo dáng khá tốt, Trịnh Xuân Nhản được nhiều NTK tài năng như: Bandid Lasavong, Minh Châu, Đinh Văn Thơ, Lê Lên… mời làm người mẫu cho những BST thời trang đầy tâm huyết.

Dù đang là nhân tố gây chú ý trong lĩnh vực diễn xuất, Trịnh Xuân Nhản khẳng định vẫn duy trì hoạt động trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh với hình tượng của một người mẫu nam cá tính, tự tin và chuyên nghiệp.

Song song với vai trò diễn viên, người mẫu, Trịnh Xuân Nhản cũng tham gia nhiều sự kiện lớn, nhỏ trên cả nước và thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện bởi gu thời trang ấn tượng, phong thái lịch lãm.

Đặc biệt, với việc trở thành một trong số những nhân vật được yêu thích trong Vì yêu mà đến, Trịnh Xuân Nhản có thêm cơ hội để thể hiện hình ảnh của một chàng trai chân thành, biết cách ứng xử khôn khéo trong các tình huống.

