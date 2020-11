Diễn viên đóng Quan Vân Trường: Quá khứ ngồi tù và ân oán với Châu Tinh Trì

Diễn viên Lục Thụ Minh đảm nhận vai Quan Vân Trường trong phim Tam quốc diễn nghĩa sản xuất năm 1994. Ông khắc họa cực kỳ thành công một Quan Vũ trượng nghĩa, hào hiệp và rất mực trung thành.

Dù từng có nhiều diễn viên đảm nhận vai Quan Vân Trường nhưng diễn xuất của Lục Thụ Minh mới thực sự để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Từng có thời gian, khán giả Trung Quốc lấy hình ảnh của nam diễn viên để thay cho ảnh thờ Quan Công.

Ông còn được quê hương của Quan Vũ chọn là đại sứ hình ảnh. Cứ vào ngày 6/8 hàng năm, ông đều về thăm quê hương của danh tướng này.

Lục Thụ Minh đảm nhận vai Quan Vân Trường trong "Tam quốc diễn nghĩa".

Bị bắt đúng vào sinh nhật

Thời trẻ, Lục Thụ Minh từng có thời gian ngồi tù.

Năm 2015, khi phát hành tự truyện Tôi và Quan Công, Lục Thu Minh cho hay, vào sinh nhật lần thứ 27, ông bị bắt. Nam diễn viên từ chối tiết lộ lý vướng vòng lao lý. Có thông tin cho rằng ông tham gia vào hoạt động khiêu vũ không lành mạnh, cũng có tin đồn ông sống với bạn gái khi chưa kết hôn và người này chưa đủ 18 tuổi.

Trong 6 tháng ngồi tù, Lục Thụ Minh rất ân hận. Sau khi mãn hạn, Lục Thụ Minh làm việc ở một công ty kinh doanh trong 3 năm. Hàng ngày, ông vẫn luyện giọng, giữ vóc dáng để chờ cơ hội tái xuất màn ảnh.

Lục Thụ Minh từng bị cha phản đối quyết liệt khi bày tỏ ý định theo nghề diễn. Cha ông muốn con theo nghiệp thể thao. Lục Thụ Minh quỳ suốt 4 tiếng đồng hồ nhưng cũng không thuyết phục được cha. Tuy nhiên, cuối cùng cơ duyên lại khiến ông theo nghề diễn. Lục Thụ Minh cho biết, đó là lần duy nhất ông dám làm trái lại nguyện vọng của đấng sinh thành.

Diễn viên Lục Thụ Minh.

6 lần ngã ngựa khi vào vai Quan Vân Trường

Sự quyết tâm của Lục Thụ Minh giúp ông gặt trái ngọt khi ông được mời đảm nhận vai diễn Quan Vân Trường trong bộ phim Tam quốc diễn nghĩa. Nhiều ý kiến cho rằng ông sinh ra là để dành cho vai diễn này.

Trong nguyên tác, Quan Vân Trường cao 9 thước (khoảng 2,17m), mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày ngài, râu dài 2 thước, tướng mạo phi thường, oai phong lẫm liệt. Còn Lục Thụ Minh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,86m với cân nặng 94kg. Ngoại hình của ông khá gần gũi với nhân vật Quan Vũ.

Trong quá trình đóng phim, Lục Thụ Minh phải dùng khăn quấn chặt đầu, dùng băng dính kéo mắt xếch lên. Việc này diễn ra trong thời gian dài, gây tổn thương da mặt, dẫn đến chảy máu và mưng mủ.

Đảm nhận vai võ tướng nên Lục Thụ Minh đã 6 lần ngã ngựa, nặng nhất là trong cảnh quay kết nghĩa vườn đào. Cú ngã khiến ông phải nhập viện.

Lục Thụ Minh nổi tiếng sợ đau. Khi bác sĩ tiến hành chữa trị, ông la hét ầm ý. Bác sĩ tức giận quá mắng: "Quan Công có bị cạo xương cũng không gào, còn bình tĩnh chơi cờ". Ngay lập tức nam diễn viên hét lên: "Nhưng tôi không phải là Quan Công". Hành động của Lục Thụ Minh khiến mọi người phì cười.

Ân oán với Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì và Lục Thụ Minh từng có lần hợp tác trong bộ phim Đại thoại Tây du ký. Trong đó, nam diễn viên sinh năm 1957 vào vai Ngưu Ma Vương, còn Tinh Gia đóng hậu duệ của Tôn Ngộ Không.

Lục Thụ Minh vào vai Ngưu Ma Vương trong phim "Đại thoại Tây du ký".

Từng có thông tin, trong quá trình quay phim, Lục Thụ Minh chỉ trích Châu Tinh Trì kiêu căng, ngạo mạn, coi bạn diễn như cỏ rác. Nam diễn viên còn tố cáo Tinh Gia cố tình sử dụng tiếng quan thoại khi trao đổi, khiến ông không hiểu rồi được cớ mắng nhiếc ông.

Lục Thụ Minh cũng không hài lòng khi nhân vật Ngưu Ma Vương phải hóa trang quá nhiều, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Vì những hậm hực đó mà khi phim hoàn thành, Lục Thụ Minh yêu cầu ê-kíp không đề tên ông trong phần giới thiệu diễn viên.

Sau này, Lục Thụ Minh giải thích, thực chất mối quan hệ giữa ông và Châu Tinh Trì không quá căng thẳng như lời đồn đại. Khi mới nhận kịch bản phim, ông không biết nhân vật Ngưu Ma Vương phải hóa trang nhiều như thế. Ông cũng không thích nhân vật này, không thích kịch bản phim vì đi quá xa so với nguyên tác. Do đó, Lục Thụ Minh yêu cầu ê-kíp làm phim không ghi tên ông.

"Châu Tinh Trì làm như thế suy cho cùng cũng chỉ vì muốn diễn viên đóng tốt hơn và bộ phim thành công hơn thôi" - Lục Thụ Minh nói.

Lục Thụ Minh hạnh phúc bên vợ kém 11 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Lục Thụ Minh còn đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Truyền thông Bằng Đồ.

Bước sang tuổi U70, ông chủ động giải nghệ. Lý do đưa ra là do sức khỏe yếu, không chịu được sự vất vả trong phim trường. Hơn nữa, do trí nhớ giảm sút, ông không thể thuộc hết lời thoại trong phim. Trong khi đó, ông lại không thích việc ra phim trường mà vẫn cần người nhắc thoại bên cạnh.

Sau khi nghỉ hưu, Lục Thụ Minh dành thời gian tận hưởng cuộc sống bên người vợ kém 11 tuổi, vốn cũng là diễn viên.