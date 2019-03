Điểm mặt 11 trạm thu phí BOT sắp bị kiểm tra, giám sát doanh thu

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ I, III, IV lập kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thu phí tại các trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ và cao tốc. Việc kiểm tra, giám sát phải hoàn thành trong quý II/2019 và báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ.

Trạm thu phí cầu Cổ Chiên nằm trong số 11 trạm thu phí BOT sẽ được kiểm tra, giám sát.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ giao Cục Quản lý Đường bộ I lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các trạm thu phí: Phả Lại, Km231890, QL18; Tam Nông, Km67+300, QL32, tỉnh Phú Thọ; cầu Thái Hà; Tiên Cựu, Km41, QL10 và trạm thu phí Km11+625, QL38.

Cục Quản lý Đường bộ III lập kế hoạch kiểm tra, giám sát: trạm thu phí Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắc Nông; trạm thu phí Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắc Lắk. Cục Quản lý Đường bộ IV lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các trạm: cầu Rạch Miễu; cầu Cổ Chiên; cầu Mỹ Lợi và trạm thu phí Km1661+600, tỉnh Bình Thuận.

Liên quan đến nội dung này, Cục Quản lý Đường bộ IV cũng vừa có quyết định kiểm tra, giám sát đối với trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Rạch Miễu (QL60 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre) do Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu quản lý và khai thác.

Trạm thu phí BOT Tam Nông (QL32 Phú Thọ) nằm trong số 11 trạm thu phí BOT sẽ được kiểm tra, giám sát doanh thu thu phí.

Đoàn kiểm tra, giám sát do ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ IV làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (Bộ Công an) và đại diện Cục Thuế tỉnh Bến Tre. Trong vòng 10 ngày, bắt đầu từ ngày mai (12/3), đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu và doanh thu đối với trạm trên.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu đối với trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Rạch Miễu (QL60, thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre) do Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu quản lý và khai thác. Lập biên bản, kiến nghị xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, trưởng đoàn kiểm tra được quyền thay đổi, bổ sung thành viên để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Quản lý Đường bộ IV.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực trạm thu giá trong quá trình đoàn kiểm tra, giám sát; cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ IV cho biết, mục đích của việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá doanh thu thực tế tại trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, hệ thống thiết bị thu giá nhất là công nghệ thu giá đang áp dụng.

Qua đó kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm (nếu có) góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ.

Cùng nội dung trên, Cục Quản lý Đường bộ III cũng vừa có quyết định kiểm tra, giám sát doanh thu thu phí trong vòng 10 ngày (bắt đầu từ ngày 15/3 - 25/3) đối với trạm thu phí Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Đắc Nông do Công ty TNHH ĐTXD lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 quản lý và khai thác.

